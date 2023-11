Rá sem ismernél: így nézett ki Istenes Bence mielőtt híres lett

Istenes Bence már számtalanszor megmutatta tehetségét műsorvezetőként és az évek során elképesztő rajongótáborra tett szert. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Istenest adásainak nézettsége!

Istenes Bence bármibe vágja is a fejszéjét, sikert sikerre halmoz, most viszont egy teljesen új terepen is kipróbálja magát, ugyanis a Sztárbox adásában fog összecsapni ifj. Schobert Norberttel. Bence már azt is elárulta, milyen érzésekkel vág neki a mérkőzésnek. Elmondása szerint a 18 éves Schobert Norbit az egész mezőny egyik legerősebb láncszemének tartja és úgy véli, a fiatal fiú elképesztő kondival rendelkezik, ezért biztos benne, hogy nem lesz vele egyszerű dolga. Annak ellenére, hogy sokra tartja és tiszteli a versenyzőt, és annak szüleit, felkészült a Sztárbox vasárnapi adására és mindent meg fog tenni, hogy legyőzze!

Istenes Bence karrierjét évek óta nyomon követhetjük, és azt is tudjuk, hogy a sztárvilág nem volt ismeretlen számára, hiszen műsorvezető édesapjától, Istenes Lászlótól is sokat tanulhatott. Gyerekkorában Bence nem a képernyő, sokkal inkább a foci rajongója volt, akárcsak édesapja, akivel gyakran együtt rúgták a bőrt.

Milyen volt Istenes Bence gyerekként? Mutatjuk:

