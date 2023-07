Csobot Adél újra táncra perdült a színpadon, Istenes Bence pedig igazi rajongóként szurkolt neki

tavaly nyerte meg a Dancing With the Stars című műsort Hegyes Bercivel az oldalán, ami nem csoda, hiszen végig kimagasló teljesítményt nyújtottak, amit a közönség is értékelt. A híresség már korábban is mondta, hogy nem titkolt vágya visszatérni valamikor a színpadra, hogy újra táncolhasson egykori partnerével, és erre most volt is lehetősége.

A szépséges sztár nemrég ugyanis bejelentette, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon láthatja majd őt a közönség, amint profi táncosokkal és természetesen Hegyes Bercivel fognak tangózni. Azt is elárulta, hogy nagy kihívás lesz a TANGO WITH THE STARS egyik fellépőjének lenni, de nagyon izgatottan várja a dolgot.

Erre pedig sor is került a napokban, Adél és Berci elsöprő sikert arattak a színpadon, a közönség soraiban pedig még Istenes Bence is jelen volt. Adél szerelme igazi rajongóként szurkolt a gyönyörű hírességnek, Insta-sztoriban meg is osztotta, mit gondol róla:

„Te egy igazi táncművész vagy!” - írta Bence.

Adél természetesen egy közös képet is megosztott táncpartnerével, ahol több rajongója is gratulált neki:

Ők munka közben találtak egymásra:

