A szépséges sztár anyaként is mindig mert fejest ugrani az elégördülő lehetőségekbe, ami alól a mostani sem volt kivétel. A színész-énekesnő ugyanis a Dancing with the Stars után újabb táncos produkcióban fogja megmutatni az országnak, hogy nemcsak tehetséges színésznő és énekesnő, hanem lehengerlő táncos is.



Persze ezt már az említett műsorban megtette, de ezt követően sem lankadt a lelkesedése a táncos munkák elvállalását illetően. A nagy bejelentést természetesen saját Instagram oldalán osztotta meg a követőivel, amihez egy képet is csatolt, mégpedig Hegyesi Berci profi táncossal:

Álmomban sem mertem arra gondolni, hogy én egyszer ezen a színpadon profi táncosokkal fogok tangózni! Nagy kihívás, óriási lehetőség, ami tele van mélypontokkal! Na meg sok emeléssel is, amikor a lelkem a fellegekben jár! Köszönöm a bizalmat a szervezők részéről és a támogatást a táncosoktól! @hegyesberci Szombaton tali!

Adél tehát hivatalosan is megerősítette, hogy a TANGO WITH THE STARS egyik fellépője lesz táncpartnerével, Hegyesi Bercivel. A Margitszigeti Színház nagyszabású produkciója sztár táncosok közreműködésével, az Óbudai Danubia Zenekarral és az ország kedvenc versenytáncos sztárjaival készül.



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akik a párjuk által lettek ismertek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még több hazai sztárhölgyről olvasnál!

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akik simán vállalják a melltartómentes képeket Megnézem a galériát