Kapcsolatuk több, mint 10 éve töretlen, méghozzá azért, mert mindig együtt fejlődtek, támogatták egymást, amelyet két fiúgyermekük születése tett még teljesebbé. Szerelmük mellett pedig a munkában is igaz társai egymásnak, valószínű emiatt is hozták meg életük újabb fontos döntését.

A sztárpár néhány éve sem félt a költözéstől, ám akkor a kétlaki életben találták meg a boldogságot. Most azonban jóval komolyabb döntést hoztak. Bence és Adél Instagramon tettek közzé egy képet, méghozzá egy igen sejtelmes szöveggel:

Már régóta érik bennünk ez a gondolat és most végre ráléptünk erre az útra!

Pont ma olvastam valami bulvár cikket, hogy mivel rég posztoltunk közös képet, tuti nem vagyunk együtt 😄😄😄 Derüljön ki akkor az igazság!!! Kitettünk egy vlogot, nézzétek meg!!! Bioba beteszem a linket... - írta Bence a posztban

Aggódni azonban nem kell, ugyanis mindössze arról van szó, hogy a szerelmesek vidékre teszik át a székhelyüket. A műsorvezető a vele készült interjúnkban árulta el, mennyire vágyik a lelassulásra, amit most meg is fognak valósítani ezzel az elhatározással.

A YouTube csatornájukra feltett videóban - amit IDE kattintva lehet megnézni - elmondták, hogy évek óta ott motoszkált bennük a gondolat, milyen jó lenne a város zajától távol élni, de csak most sikerült megtalálniuk álmaik otthonát, ahol két gyermeküket is szeretnék felnevelni. Adél szerint az ottani illatok, életérzés és az emberek energiája leírhatatlanul kellemes, amit most végre ők is megtapasztalhatnak majd a mindennapok során.

