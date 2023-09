Csobot Adél hatalmas mosollyal jelentette be az örömhírt: régóta várt már erre

először csak énekesnőként mutatkozott be, de gyorsan kiderült, hogy tehetséges színésznő és táncos is.

A szépséges sztár anyaként is mindig mer fejest ugrani az elégördülő lehetőségekbe. A színész-énekesnő ugyanis nemcsak kipróbálta magát a Dancing with the Stars műsorában, hanem hatalmas fölénnyel meg is nyerte azt, majd egy újabb táncos produkcióban is megmutatta az országnak, hogy nemcsak tehetséges színésznő és énekesnő, hanem lehengerlő táncos is.

Adél nyáron a TANGO WITH THE STARS egyik fellépője volt táncpartnerével, Hegyesi Bercivel. A Margitszigeti Színház nagyszabású produkciója sztár táncosok közreműködésével, az Óbudai Danubia Zenekarral és az ország kedvenc versenytáncos sztárjaival készült.

Álmomban sem mertem arra gondolni, hogy én egyszer ezen a színpadon profi táncosokkal fogok tangózni! Nagy kihívás, óriási lehetőség, ami tele van mélypontokkal! Na meg sok emeléssel is, amikor a lelkem a fellegekben jár! Köszönöm a bizalmat a szervezők részéről és a támogatást a táncosoktól! @hegyesberci Szombaton tali! - írta az esemény előtt Adél

újabb nagy dobásra készül

24 nap múlva kerül a mozikba Szeleczki Rozália Cicaverzum című filmje, amelyben is szerepet kapott.

"Zsanett az igazi influenszer, aki széles mosolyával még a kutyásoknak is eladja a macskatápot. Fürdőzik a like-okban, legalábbis az Instán. 🍿 Még 24 nap, és mozikban a Cicaverzum!" - áll a a produkció és Adél Instagram-oldalán egy nagyon aranyos, a forgatáson lőtt fotó kíséretében. Premier 2023. 10. 19-én.

Szeleczki Rozália legújabb rendezésének főszerepeiben Törőcsik Franciska, Polgár Csaba, Udvaros Dorottya, , Alföldi Róbert és Kiss Tibor láthatók, illetve Patkós Márton szinkronhangja hallható.

Íme az előzetes:

