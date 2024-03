Ismerd meg Cillian Murphy két cuki tinédzser fiát: a megszólalásig hasonlítanak Oscar-díjas apjukra

Az Oscar-díjas Cillian Murphy 2004-ben házasodott össze párjával, Yvonne McGuinnessszel. A házaspár 2005-ben gyermekáldásban részesült, megszületett első fiuk, Malachy, aki ma már 19 éves. 2007-ben ismét bővült a család, ismét fiuk érkezett, Aran személyében. A srác most 16 éves, de máris hatalmas karrier elé nézhet.

Miközben Murphy olyan világhírű projektek részese volt, mint a Batman, az Eredet vagy épp az Oppenheimer, ő és felesége keményen dolgozott azon, hogy fiaiknak átlagos gyerekkoruk legyen, távol a koslató szemektől. És bár jól végezték munkájukat, a csemeték manapság önmaguktól nyitnak a sztárság felé.

Nagyon jó fiúk és emberek. Magabiztosabbak, mint mi voltunk, és erre büszke vagyok, vállalják az egyéniségüket. Direktben nem nézettem velük a munkáimat, mégis szeretik a filmjeimet, és jól esik, mikor elismernek, szerintük intenzív a játékom. - mesélte korábban Murphy.

A híres apukának mindig is első volt a családja, a színészet, mint hivatás érdekli, de a rivaldafényért nem ácsingózik. Nem költözött Los Angelesbe, és nem vállalt el olyan munkát, ami miatt sokáig távol kellett volna maradnia családjától. A színész azt is sokszor hangsúlyozta, hogy csodálatos felesége nélkül nem tudott volna karriert építeni, hiszen McGuinness hatalmas támasza és hátországa ebben.

A család 14 évet élt Londonba, majd az írországi Dublinba költöztek. Murphy rendkívül hálás Malachy és Aran támogatásáért is, már többször megragadta a lehetőséget, hogy köszönetet mondjon, így tett a BAFTA- és most az Oscar-díjnál is.

A fiúk pedig valószínűleg nagyon hálásak a biztos és támogató szülői háttérért, a jó példáért, a szép gyerekkorért, ami miatt egészséges személyiségük fejlődhetett ki. Most mindezt kamatoztatva már nyitnak a világ felé, mindketten művészi beállítottságúak, az ifjabb pedig egyenesen apja nyomdokaiba lépne.

Aran 11 évesen világkörüli turnéra indult

Megkapta Hamnet szerepét a Shakespeare egyetlen fiáról szóló színpadi show-ban, amellyel fellépett az Egyesült Királyságban, New Yorkban, Bostonban, sőt Hong Kongban is. Nemrég pedig az egyik legnevesebb hollywoodi ügynökség szerződtette le, amely olyan sztárokkal dolgozott, mint Angelina Jolie vagy Ryan Gosling.

Aran lesz az egyik főszereplője Taika Waititi rendező Klara and the Sun című sci-fijében, melyben Jenna Ortega és Amy Adams oldalán játszhat.

forrás: Getty Images Cillian Murphy nagyon büszke mindkét fiára, Aran még a Golden Globe-díjátadóra is elkísérte édesapját.

Malachy a zene felé kacsingat

Malachy kevésbé ambiciózus, de ő is szereti az előadó művészetet, ám őt inkább a zenei pálya vonzza. Ebben pedig szintén sok tehetséget örökölhetett apjától, hiszen Cillian Murphy annak idején zenészként kezdte a karrierjét. Tizenéves kora végén és a húszas évei elején több zenekarban is énekelt és gitározott bátyjával, Páidival. Közeli barátok szerint Malachy-nak még híres apukájánál is jobb érzéke van a zenéhez.

Nemcsak Cillian Murphy, hanem sok más sztár is zenészként kezdte a színészi karrierjét!

