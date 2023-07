Ő lenne az Oppenheimer főszereplőjének felesége: Cillian Murphy 20 éve imádja Yvonne McGuinnesst

Utóbbi bár mindig is elismert és A-listás színész volt, kétség sem fér hozzá, hogy Christopher Nolan legújabb alkotásával került a legközelebb az Oscar-díjhoz, amit a legtöbb kritkus és szakmabeli szerint fog bezsebelni a jövő évi gálán. Ám ahogy a mondás tarta: „minden sikeres férfi mögött egy nő áll.” Ez pedig Cilian esetében is így van, aki 2004-ben nősült meg. Felesége, Yvonnee pedig minden egyes munkájában támogatta és bíztatta, így most joggal lett rá az egész világ kíváncsi.



A színész és a művésznő 1996 óta alkotnak hivatalosan egy párt, de a vörös szőnyeget és minden nyilvános eseményt kihagynak, mint pár. Többek között ez is hozzájárulhatott szerelmük megtartásához, hiszen sosem adtak alapot a sajtónak és az újságíróknak, hogy kikezdjék a kapcsolatukat.

Cillian Murphy a 90-es években a Disco Pigs nevű bandában játszott – és a turné idején találkozott Yvonne-nal, aki óriási hatással volt a személyisége és az élete alakulására.

Velünk jött turnéra. Annyira izgalmas volt 20 évvel ezelőtt. Mindketten gyerekek voltunk, és próbáltuk megtalálni az utunkat, ami igazán különleges volt.

Cilliannek és Yvonne-nak két gyereke született: Malachy és Aran, akiket szintén távoltartanak a reflektorfénytől. A színész ugyanis nagyon elkötelezett a magánélet iránt. 2014-ben így fogalmazott:

Futok a busz után, megyek a boltba, hozok tejet, és normális dolgokat csinálok. Utálnám, ha ez lehetetlenné válna. Színészként valódi embereket kell alakítania, ezért elengedhetetlennek tűnik, hogy normális emberként éljek. Nehéz ez a munka-magánélet egyensúly. Csodálatos feleségem van, és ezt nem tudnám megtenni nélküle és az ő megértése nélkül.

Yvonne szépművész, de filmekkel, előadásokkal, szobrászati ​​és textil elemekkel is foglalkozik, amelyeket színpadon állít össze. Bár mindkettőjük munkája a művészetekhez tartozik, kapcsolatuk jól működésében sokat segít, hogy Yvonne munkája egyáltalán nincs a figyelem középpontjában.



