Kínos nevetés, rúdtánc rúd nélkül! Avagy 8 színész, akinek castingja kellemetlenebbre sikerült a vártnál

Hollywoodban bizony sorsok múlhatnak azon, hogy egy-egy színész éppen miként teljesen az adott castingon, ami akár már a közvetlen előszobája is lehet egy vágyott szerepnek.

Akármennyire is meglepő még a legnagyobb nevek sem kerülhetik ki a meghallgatásokat, és bár sokan közülük kimondottan régi motorosnak számítanak a szakmában, azonban így is érhetik őket olyan meglepetések, melynek kínos pillanatait még az évek támogató felejtése sem tudja kitörölni az emlékezetükből. A színészek nagy része persze inkább pályájuk elején esik ilyen kellemetlen helyzetbe, de azért vannak olyan sztorik is, amik karrierjük egy későbbi szakaszában találják meg őket.

Íme 8 színész, akinek a tarsolyában bizony kellemetlen casting sztori lapul!

8 színész, akinek egy meghallgatása kellemetlenre sikerült

