Cilian Murphy az Oppenheimernek hála szokott le a függőségéről, és már tudja, milyen szerepet nem vállal el többé

Sokak szerint – kritikusok és nézők véleménye szerint is – Cilian Murphy élete egyik legjobb alakítását nyújtotta a filmben, ami akár még egy Oscar-díjat is hozhat számára a következő gálán. Nem is csoda, hiszen elképesztően hitelesen keltette életre Julius Robert Oppenheimert, aki központi szerepet töltött be az atombomba feltalálásában. Akkoriban mindenki dohányzott, akárcsak a Peaky Blinders című sorozat történeti síkjában is.

Mindkét karakter láncdohányos volt, és bár a forgatások alatt használt hamis cigik és pipák nem tartalmaznak dohányt és nikotint, mégis káros rákkeltő anyagokat bocsátanak ki. Cillian a vele készült interjúban beszélt arról, hogy elképesztően utálta ezeket, ugyanakkor ezek miatt szokott le az igazi cigiről, ezért nem szeretne ilyen és ehhez hasonló szerepet vállalni a jövőben, ahol láncdohányost kell alakítani. Sőt, véleménye szerint Oppenheimert is ez a rossz szokás ölte meg.

Cigaretta és pipa. [Oppenheimer] váltogatná a kettőt. Ez az, ami megölte a végén.

Annyi hamis cigarettát szívtam el... A következő karakterem nem dohányzó lesz.

Amellett, hogy az évek során több száz hamis cigarettát szívott el szerepei miatt, Murphy azt is elárulta, hogy a szereppel járó fogyást sem élvezte.

Egy kicsit versenyezni kezdesz önmagaddal, ami nem egészséges. Nem tanácsolom.

Oppenheimer, akit „az atombomba atyjának” becéztek, elméleti fizikus volt, aki a Manhattan Projekthez való hozzájárulásáról vált ismertté. A kutatási és fejlesztési projekt az Egyesült Államokban zajlott a második világháború idején, és az első atombombák megalkotásához vezetett. Ezeket a bombákat később Hirosima és Nagaszaki megsemmisítésére használták Japánban – több százezer embert öltek meg. Bár úgy gondolják, - és a film is erre akart rámutatni - hogy ez gyorsította fel a háború végét.

