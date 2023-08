Zenésznek és jogásznak készült, végül színész lett! Cillian Murphy karrierútja színesebb, mint gondolnád

Cillian Murphy 1976. május 25-én született Douglasban, Írországban, egy pedagógus házaspár legidősebb gyermekeként. 10 éves volt, amikor elkezdett dalokat írni, és attól sem riadt meg, hogy elő is adta őket. A középiskolai éveit egy katolikus magániskolában töltötte, ahol tanulmányi átlaga kimondottan jó volt, ám magatartásáról mindez már nem volt elmondható, többször is felfüggesztették, majd a végzős évében ráébredt arra, hogy a helytelen magatartás nem egy megtérülő dolog, így mindent megtett azért, hogy "jó útra" térjen.

A középiskolában az angoltanára William Wall regényíró volt az, aki arra bátorította, hogy vágjon bele a színészkedésbe, de Cillian Murphy lelki szemei előtt ekkorra még egy rocksztárkarrier lebegett. És ezen álmáról hosszú ideig nem is mondott le, késői tinédzser éveiben és a 20-as évei elején több bandában énekelt és gitározott testvére, Páidi mellett, majd megalapították a The Sons of Mr. Green Genes névre keresztelt bandájukat. A tehetségüket viszonylag gyorsan felfedezték és egy öt albumra szóló szerződést ajánlott nekik az Acid Jazz Records, amit végül azért utasítottak vissza, mert öccse még iskolás volt, és a duó nem volt kibékülve azzal a csekély összeggel sem, amit Murphy szerzeményeinek a jogaiért adtak volna. Cillian 1996-ban jogot kezdett tanulni a University College Cork-on, de ambíciók híján már az első éves vizsgáin megbukott, mondanunk sem kell, hogy akkoriban is a zene hozta lázba, illetve egyre jobban kezdett kacsintgatni a színészet felé miután látta a Mechanikus narancs színpadi változatát.

És hogy miként folytatódott Cillian Murphy karrierje? Galériánkra kattintva mesélünk még egy kicsit és pár érdekességet is elárulunk róla - azt tudtad például, hogy női karaktert is alakított, nem is akárhogyan?

