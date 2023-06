Inzulininjekcióval fogynak a híres emberek, miközben a cukorbetegeknek nem jut a gyógyszerből

Mintha ez lenne a Szent Grál, ami majd megszabadít a túlsúlytól, miközben komoly kárt szenvednek azok, akik valóban rászorulnak s készítményre. A XXI. században a fogyásra már egy komplett iparág épült. Akárcsak a divat-, és a szépségiparban, itt is vannak aktuális irányzatok, úgynevezett érák, amik tízévente felütik a fejüket, váltakoznak.

"Az inzlulinos injekciókból valóban van ellátási hiány, ezt maga a gyógyszert előállító cég is kommunikálta az orvosok felé, de azért a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a szóban forgó injekció egyik alkotóeleme Ukrajnában készül, így ez is okoz némi fennakadást" - nyilatkozta egy diabetológus. Glutén-, laktóz-, hisztamin-érzékenység és, a legújabb divat szerint épp inzulinrezisztencia a manapság legtrendibb "betegségek" sztárok, színészek, zenészek, élsportolók körében, és ezekre a problémákra sajnos sokan úgy is felülnek, hogy amúgy a világon semmi bajuk, klinikai értelemben legalábbis semmiképp. Csak épp meg akarnak felelni az aktuális irányzatoknak, elvárásoknak, szépségideáloknak. Ezt a jelenséget pedig már az orvosok is tisztán látják.

"Ennek a gyógyszernek elérhető már Magyarországon is egy tablettás formája, ami ráadásul törzskönyvezésre került. Tudomásunk van Angliában olyan fórumokról, ahol meg lehet rendelni, és akár kiskorúak is hozzájuthatnak az interneten keresztül"

Magyarázza a sajnálatos jelenséget az általunk megkérdezett orvos, aki arra nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy ezt a készítményt hivatalosan kizárólag az obezitológiában kezelt, azaz a kórosan, klinikailag túlsúlyosnak minősített páciensek számára lehet receptre felírni.

A doktornő részletesen elmagyarázta a készítmény hatásmechanizmusát is.

"A hatóanyaga a GLP1, azaz a glükagon-like-peptid, amit a szervezetünk normál a működése során is előállít. Ez az anyag felel a teltség érzetet a gyomorban, jelzi az agynak, hogy eleget ettél. Arra szolgál, hogy szabályozza az inzulintermelést, így csak magas vércukorszint esetében bocsát ki a szervezet inzulint. Tehát a fogyást gyakorlatilag az generálja, hogy az agyunk kap egy üzenetet, hogy a gyomor megtelt, így nem eszünk többet. Miközben ez egy korai jóllakottság érzés, egy hamis teltségérzet."

Tekintettel arra, hogy az emberi szervezet magától is termeli ezt a hatóanyagot, így nem is tud komoly mellékhatásokat okozni, ezért is lett ilyen népszerű, magyarázza a doktornő.

"Meglehetősen biztonságos szerekről beszélünk. Hányinger, enyhe hányás előfordulhat, de túlnyomórészt nem jellemző, mivel olyan anyag kerül a szervezetbe, ami amúgy is bennünk van. Ezek a tünetek is inkább csak akkor jelentkeznek, ha az egyén túleszi magát. A gyógyszergyártó hivatalos oldalán a mellékhatások között szerepel még ritka esetben a hasnyálmirigy-gyulladás, de az általam kezelt páciensek között számos olyan cukorbeteg van, aki természetesen indokoltan szedi, és nem volt eddig jellemző náluk semmilyen drasztikus mellékhatás."

"A betegeim között van 170 kg-os páciens, ő már valóban túlsúlyos, és obezitológiai eset. A celebek között azonban sokkal több az olyan eset, akik csak meg akarnak felelni egy ideálnak, miközben egyáltalán nem számítanak Fontos tehát tisztázni, hogy valódi túlsúlyról beszélünk-e, vagy sem. A közösségi média ugyanis jóval előbb diagnosztizál valakit kórosan kövérnek, mint a klinikum."

A magyar szabályozás értelmében tehát kizárólag cukorbetegeknek adható a készítmény, pontos, jogilag meghatározott kötött keretek között, mondja a doktornő, aki zárásul azt is kijelenti, hogy valójában minden olyan páciens, akinek hasi zsírja van, tulajdonképpen inzulinrezisztensnek tekinthető.

"Sajnos, most ez lett épp a trendi divatbetegség, amiért az aktuális szépségideál is felelős. Viszont sok esetben az inzulinrezisztencia nem feltétlen támasztható orvosilag is alá."

