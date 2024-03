A 6 legjobb étel tartós alvászavar ellen: egyél belőlük minél többet

Egy hosszú munkanap után alig várod, hogy bebújhass az ágyba és végre kipihend magad, de hiába fekszel le időben, mert még órákig ébren forgolódsz és sikertelenül számolgatod a bárányokat? Az álmatlanság sajnos az alvászavarok egyik leggyakoribb fajtája és amellett, hogy kifejezetten bosszantó, ráadásul rendkívül veszélyes is a fizikai, illetve a mentális egészségünkre, egyszóval általános jóllétünkre: ha krónikussá válik, az befolyással lehet a hangulatunkra, de tartósan lecsapolhatja az energiatartalékjainkat is, és súlyos betegségek kialakuláshoz vezethet, továbbá akár már egyetlen álmatlan éjszaka negatívan hat a kognitív teljesítményünkre és a memóriánkra is.

A jó hír viszont az, hogy az álmatlanság, az alvászavar ellen igenis fel lehet venni a harcot, és ebben sokszor önmagában már az is segíthet, ha változtatunk az étrendünkön. Nem árt fel is jegyezned, mikor, milyen ételeket építettél be a menüdbe, és figyeld meg, melyik napokon aludtál jobban és ébredtél frissebben – ezáltal meg tudod határozni, mi van a legjobb hatással a szervezetedre. Az lefekvést megelőző órákban egyébként már csak koffeinmentes italokat érdemes fogyasztani, elalvás előtt pedig különösen jó ötlet meginni egy csésze kamillateát, mert szorongás-, és feszültségoldó hatása van, így az alvászavar ellen is ütős fegyver lehet. (De a tej sem rossz választás, a triptofán-tartalma miatt!) Egy kutatás szerint azok a felnőttek, akik rendszeresen isznak kamillateát, 15 perccel hamarabb álomba szenderülhetnek, mint azok, akik nem. Ha pedig folyton fáradtnak, kimerültnek érzed magad, ne a koffeintartalmú italok mennyiségét duplázd meg, inkább szedj magnézium és B vitaminokat!

A Nature's Finest magnézium és B komplex vitaminja segít csökkenteni a fáradtságot és kimerültséget.

Most pedig jöhet a 6 legjobb étel tartós alvászavar ellen, amelyekből jó, ha minél többet eszel!

