Óriási hatással lehet a kapcsolatodra és a mentális egészségedre, ha 90 perccel előbb fekszel le aludni, mint a partnered

A partnereddel közös ágy olyan, mint a Kardashian család - vagy imádod, vagy mindennél jobban utálod. Persze a kiskifli-nagykifli póz elalvás előtt nagyon cuki tud lenni, de aztán simán jöhet az elkerülhetetlen háború a paplanért hajnali kettőkor, ami már kissé árnyalja a cukiságot. Ha pedig már valaha aludtál együtt egy igazi horkolóval, akkor valószínűleg fontolóra vetted már minimum tízszer, hogy inkább egy másik szobába költözz.



Egy új brit kutatás szerint az emberek a hét több mint felében (heti 3,64 alkalommal) zavartan, megszakítva vagy rosszul alszanak, ennek döntő része az pedig ágymegosztásnak köszönhető. Ennek következtében az emberek több, mint negyede bevallja, hogy sokkal jobban alszik, ha a párja nincs mellette az ágyban, 20%-a pedig más időpontban fekszik le, mint szerelme csak azért, hogy értékes alvásidőhöz jusson - ez pedig úgy tűnik, hogy a jobb mentális egészség és az erősebb kapcsolat titka is lehet!



Sammy Margo, a Dreams alvásszakértője szerint a stressz és az alváshiány jelentős hatással lehet a párokra és az otthoni életükre.



„Az emberek hajlamosabbak lehetnek a vitákra, ha fáradtak vagy stresszesek, a fáradtság ugyanis hatással van arra, hogy hogyan uralkodunk az érzelmeinken, és mennyire reagálunk higgadtan és racionálisan bizonyos helyzetekre" – mondta, majd így folytatta:



„Ezenkívül a fáradtság félreértésekhez vagy félreértésekhez is vezethet, amelyek szintén hozzájárulhat a vitákhoz. Minden párnak prioritásként kell kezelnie az alvást a kapcsolatában. A jó problémamegoldó készséggel rendelkező párok leküzdhetik az alvásukkal járó kihívásokat, és végső soron az alvást helyezhetik előtérbe, ami a kapcsolatuk javát szolgálja.”



Ezért Sammy Margo azt javasolja, hogy körülbelül 90 perccel (!) a partner előtt vagy utána feküdjünk le, hogy javítsuk az alvás minőségét és mennyiségét.



„Ha szükséged van egy kis időre ahhoz, hogy a partnered előtt aludj el, az én javaslatom az lenne, hogy körülbelül 90 perccel a partnered előtt vagy után menj aludni. Ez az optimális időpont, mert így még azelőtt eljuthatsz a mélyalvási szakaszba, hogy a másik lefeküdne. Így továbbra is élvezheted a partnered közelségének minden előnyét anélkül, hogy frusztrációt okozna, hogy mellette kell elaludnod. Ráadásul az, hogy nyitott vagy erre, azt mutatja, hogy törődsz a partnereddel és az ő igényeivel, így fontos leszögetni, hogy ez abszolút nem annak a jele, hogy a kapcsolatod zátonyra futott.”

Hogy egy sikeres alvási rutint tudj kialakítani a partnereddel, Sammy megosztja a legfontosabb tippjeit:

Navigálj az alvási preferenciák között

Sok pár számára az elalvás előtti és az ébredés utáni időszakok fontosak lehetnek az erős kapcsolat szempontjából, de ha például te igazi éjjeli bagoly vagy, a szerelmed viszont reggeli pacsirta, akkor fontos, hogy ettől függetlenül mindketten maximálisan ki tudjátok magatokat aludni.



Ha a párod például hétvégén előtted ébred, nyugodtan elkezdheti a napját, és később visszabújjon hozzád az ágyba - ideális esetben kávéval vagy teával a kezében. Végül is az egészséges kapcsolatok egyik kulcsa az, hogy tudjátok, hogyan kell tárgyalni a nézeteltérésekről és kompromisszumokat találni éjjel-nappal.

Fontold meg a külön ágyneműt!

Egyes kultúrákban a külön ágynemű a megszokott és kedvelt módja az ágy megosztásának. A külön paplanok csökkenthetik a partner mozgása okozta alvászavarokat, és lehetővé teszik, hogy mindkét partner a testhőmérsékletének megfelelően állítsa be az ágyneműt. Bár a külön ágynemű az intimitás szempontjából ellentmondásosnak tűnhet, ellenben javíthatja a fizikai és érzelmi kapcsolatot azáltal, hogy csökkenti az ágynemű preferenciákkal kapcsolatos konfliktusokat, plusz a pár mindkét tagja tökéletesen nyugodtan aludhat.

Ne használd a telefonodat az ágyban!

A partnerével az ágyban töltött idő fontos része lehet egy egészséges és teljes értékű kapcsolatnak - elősegítve az intimitást, a pihenést és a kommunikációt. Ez lehet az az idő, amikor a napi stresszből kikapcsolódhatunk, és nyugodt környezetben együtt pihenhetünk. A telefon használata az ágyban elvonhatja a figyelmét ezekről a partnerével töltött pillanatokról, ezért azt javaslom, hogy ágyba bújáskor hagyja a telefont a hálószoba másik oldalán.

Fontos az egyedül töltött idő

Ha stresszesnek érezd magad, ne gondold, hogy rosszat teszel azzal, ha korábban lefekszel, mint a párod. A lefekvés előtti egyedül töltött idő lehetőséget adhat ugyanis a pihenésre és az öngondoskodásra, ami segíthet csökkenteni a stresszt és a szorongást; végső soron pedig erősebb kapcsolatot eredményezhet a szerelmeddel.

