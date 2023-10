7 napos őszi villámdiéta a kicsattanó energiaszintért és a jobb közérzetért

Amint beköszönt az ősz, kezdünk búcsút inteni a lenge nyári ruháknak, és kerülnek elő a szekrényből a szűk nadrágok, és farmerok. Ha úgy éreznéd, hogy valami nem úgy áll, mint tavaly, ahogy a szezon végét elpakoltad, vagy felfrissítenéd a ruhatáradat egy-két trendibb darabbal, ám a ruhaméreted mintha egy számot nőtt volna, akkor se ess kétségbe. A következő 7 napos villámdiéta segítségével garantáltan gyorsan formába hozhatod magad.

Mint minden egészséges és tartós fogyókúra, az alábbi módszer is arra a legfontosabb eszmére épül, hogy egyensúlyt kell tartani a táplálkozásban, és akkor tudsz fogyni, ha kevesebb kalóriát fogyasztasz el egy nap folyamán, mint amennyit elégetsz. A lényeg tehát a kalóriadeficit, valamint az, hogy az étkezések fedezzék a mindennapos energiaszintet, ellássanak vitaminokkal, feltöltsenek tápanyagokkal, és az is fontos szempont, hogy ne gyengüljön le az immunrendszered sem. Hiszen kinek hiányzik egy felesleges megfázás, ebben az amúgy is vírusos időszakban?

Először is kézhez kapsz egy bevásárló listát, amik alapján fel tudod tölteni a kamrát és a hűtőszekrényt a diéta alapjait képző alapanyagokkal:

Bevásárlólista 7 napra egy fő részére Hús-, és halféleségek: csirkemell vagy fehér húsú zsírszegény halfajtából 7 X 30 dkg Tojás: 18 db Zöldségek: cékla, édesburgonya, sárgarépa, cukkini, salátaféleségek, zellerszár, paradicsom, uborka, paprika, savanyú káposzta Gyümölcsök: alma, citrusfélék, és bogyós gyümölcsök Tejtermékek: sovány túró, görög joghurt Hüvelyesek: fagyasztott vagy száraz fehér bab, lencse, zöldborsó Gabonafélék: zabpehely, barna rizs Olajok, szószok, mártások: olívaolaj, szójaszósz, balzsamecet

A diéta a következő, nagyon egyszerűen betartható szabályokra épül:

- minden reggel ébredés után: 3 dl szobahőmérsékletű víz + fél citrom leve

- napi 4 étkezés a bevásárlólista alapján

- napi 3-4 liter tiszta víz elfogyasztása

- a tiltólistán szereplő ételek, és italok teljes kiiktatása

- napi legalább 30-60 perc mozgás

- napi 8-9 óra alvás

- 2-3 alkalom szaunázás

A tiltólista A következő ételeket és italokat a 7 nap során érdemes kerülni, vagy teljesen kiiktatni: - koffein (kávé, fekete tea) - alkohol - cukor tartalmú ételek, és italok - magas cukortartalmú gyümölcsök: banán, szőlő, eper - olajos magvak - aszalt, és szárított gyümölcsök - szénsavas üdítők - erős, pikáns fűszerek - mártások, szószok - tartósítószeres ételek - zacskós, konzerv ételek - bármilyen készétel - olajok, zsírok

Nézzünk is egy minta étrendet, ami alapján összeállíthatod a hét napra szóló menüt:

Reggeli: 2 dl görög joghurt gyümölcsökkel / tojásrántotta friss zöldségekkel

Ebéd: grillezett, vagy párolt natúr hús / tükörtojás, egy maréknyi rizs vagy tepsiben sült édesburgonya, saláta / saláta babbal

Uzsonna: 3 evőkanál sovány túró, gyümölcsökkel, 1-2 evőkanál zabpehellyel

Vacsora: savanyú káposzta grillezett hússal, vagy sajttal

Ami fontos, hogy 3-4 óránként étkezz, tehát ha 7-8:00 körül reggelizel, 12:00-kor tarts ebédidőt, 15-16:00 óra körül fogyaszd el az uzsonnát, és 20:00 óra után már semmit ne fogyassz a vízen kívül. A legideálisabb, ha a vacsorát 19:00 óra tájékán eszed.

Az étrend lényege, hogy nagyjából minden nap ugyanazt edd, ugyanabban az időben, és ne nassolj, kerüld az alkoholt, a koffeint, a cukrot és a feldolgozott ételeket. A vacsora alapját minden este a savanyú káposzta képezze, és ehhez fogyaszthatsz 1-2 szelet sovány sajtot, vagy grillezett csirke mellett. Este már ne egyél sült zöldségeket, és hüvelyeseket sem, se pedig rizst, vagy édesburgonyát.

Salátaöntetnek maximum 1 evőkanálnyi olíva olajat használj, amit keverj össze vízzel, citrom levél és 1-2 evőkanál balzsamecettel, vagy natúr joghurttal öntsd nyakon a friss, vegyes zöldségeket. Kerüld a kész dresszingeket, majonézes önteteket, zacskós porokat.

Hidd el, 2-3 nap után az anyagcseréd átáll egy tisztulási folyamatra, a 7. nap végére pedig, ha betartod a leírtakat sokkal könnyebb lesz az emésztésed, kiürül a szervezetedből minden felesleges víz-, és salakanyag.

