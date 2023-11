4 étel, amit egy élelmiszertudós sosem fogyasztana el, mert árthat az egészségnek

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, vannak olyan ételek, amiket még a vendéglátóipar dolgozói sem rendelnének maguknak étteremből, és olyan kaják is léteznek, amiket 30 felett már nem ajánlott fogyasztani. Most egy élelmiszertudós borzolta fel a kedélyeket a TikTokon, aki @jenlovesfood néven van fent és számos tartalmat készített már kaja témában. Gyakran a tévhiteket igyekszik eloszlatni, máskor pedig olyan témákról beszél, mint például, hogy mik azok az ételek, amiket ő sosem enne meg. Számos olyan tétel szerepel a listán, ami sokak napi étkezésében jelen van.

Most pedig nézzük az élelmiszertudós tiltólistáját!

Nyers osztriga

A nyers osztrigában és a kagylófélékben általában megtalálható a Vibrio vulnificus elnevezésű baktérium, ami hányást, hányingert, hasfájást és lázat is okozhat. A gyenge immunrendszerű egyéneknél akár életveszélyes állapotot is előidézhet. „Én amúgy is inkább a grillezett osztrigára szavazok, jobb íze van, jobb a textúrája, és nem éri meg a kockázatot számomra a nyers változat” – tette hozzá Jen.

Karamellás alma

Itthon kevésbé népszerű édességről van szó, főleg Amerikában elterjedt és ősszel, valamint halloween környékén fogyasztják előszeretettel. Jen szerint a liszteriózis táptalaja lehet ez az étel. A betegséget a Listeria monocytogenes nevű baktérium okozza, amely szennyezett élelmiszereken keresztül terjed és hasmenést, hányást, súlyos esetekben pedig agyhártyagyulladást is okozhat. „A karamellás alma esetében azért beszélünk nagyobb fertőzésveszélyről, mert egy hurkapálcikát kell átszúrni az almán keresztül, ami a külső területről a gyümölcs belsejébe viszi be a bacikat”- fejti ki az élelmiszertudós.

Nyers tej

A nyers, nem hőkezelt tejben könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, így ennek fogyasztása magában rejti az egészségügyi kockázatot. Szalmonella-fertőzést okozhat és E. coli baktériumot is tartalmazhat, előbbi heves hasmenést, hányást, utóbbi vastagbélgyulladást okoz.

Lucerna csíra

A csírákról köztudott, hogy tápanyagban gazdagok, ám a közepesen kockázatos ételek közé tartoznak szennyezettségük alapján. Ennek fő oka pedig, hogy először vízbe áztatják őket, majd ezután is folyamatosan nedves környezetben tartják, ami miatt könnyen elszaporodhatnak rajtuk a baktériumok. Lehet szó szalmonelláról, E. coliról és egyéb más baktériumokról is. „Rengeteg zöldség létezik, amit imádok, így csak simán nemet mondok a csírákra” – mondja Jen.

Ezekkel az ételekkel is érdemes óvatosnak lenni:

