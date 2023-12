Zsírégető testtekercselés házilag: a szakértő szerint centiket faraghatsz vele!

Hiába is szeretnénk, rendszeres testmozgás és a gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban, sovány fehérjeforrásokban, alacsony zsírtartalmú tejtermékekben, illetve egészséges növényi zsírokban gazdag étrend kialakítása nélkül sajnos nem tudunk hosszútávon, a jojóhatás elkerülésével megszabadulni a plusz kilóinktól. De a jó hír az, hogy számtalan apró trükkel felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot – akár Netflixezés közben is.

Például, tudtad, hogy vannak olyan akupresszúrás pontok a testünkön, melyeknek a stimulálása jótékony hatással lehet az emésztésre, az anyagcserére és a fogyásra is? Hasonló eredményeket érhetünk el a testtekercseléssel is, ami tulajdonképpen úgy működik, mint a szauna: feszesebbé teheti a bőrünket, serkenti a vérkeringést, elősegíti a méregtelenítési folyamatokat és a narancsbőr tüneteit is enyhíti – bónuszképpen pedig még a közérzetünket is javíthatja.

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a fokozott izzadás miatt a testtekercselés mellett oda kell figyelnünk a hidratálásra. Ugyanígy fontos az is, hogy a kezelést zuhanyzással, majd bőrradírozással kezdd, mert ha megszabadulsz ettől az elhalt bőrsejtektől, könnyebben felszívja a bőröd a pakolást és ezáltal erőteljesebben beindíthatja a méregtelenítést is. Csak ezután vidd fel a pakolást a bőrödre, végül jöhet a (testtekercselő) fólia is vagy a hagyományos folpack: vigyázz, mert ha túl lazán csavarod fel, leeshet, ha túl szorosan, elszoríthatod a vérkeringésed. A pakolást házilag is elkészítheted, mi pedig hoztunk is neked pár egyszerű receptet!



NARANCSBŐR ELLENi pakolás testtekercseléshez

Hozzávalók:

1 csésze algapor

3 evőkanál mandulaolaj vagy olívaolaj

2 csésze meleg víz

2 csepp illóolaj (rozmaring, boróka vagy édeskömény)

Elkészítés:

Keverd össze a hozzávalókat, és ne lepődj meg, a végeredmény az iszaphoz hasonló állagú lesz. Kend be a testedet a pakolással a kezelni kívánt testfelületeken, aztán tekerd magadra a fóliát! Relaxálj egy órát, és végül zuhanyozz le!

Bőrfeszesítő, zsírégető gyömbéres pakolás testtekercseléshez

Hozzávalók:

1 evőkanál frissen reszelt gyömbér (vagy gyömbérpor)

4-5 evőkanál testápoló

Meleg víz

Mit kell tenned?

lépés: Áztasd be egy törölköző minél melegebb vízbe, de vigyázz arra, hogy a hőmérséklet kellemes legyen számodra. Tekerd öt percre a hasad köré, különösen akkor, ha hasadon lévő zsírpárnáktól szeretnél megszabadulni: ez segít abban, hogy a pakolás hatóanyagai könnyebben felszívódhassanak. lépés: Közben készítsd el a pakolást! Keverj össze egy evőkanál frissen reszelt gyömbért 4-5 evőkanál testápolóval. A derékbőségedtől függően előfordulhat, hogy mindkettőből egy picit többet kell hozzáadnod. lépés: Vedd le a törölközőt és vidd fel a bőrödre pakolást! lépés: Tekerd be fóliával a bekent bőrfelületeket és hagyd fent legalább két órán át, de akár egész estére!