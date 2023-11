Nagyon zavaros álmaid vannak mostanában? Nem véletlen, ráadásul a koronavírushoz is köze lehet!

Bár mostanság azt gondoljuk, hogy már rég magunk mögött hagytuk a koronavírust, mégis fontos, hogy számba vegyük, milyen módon hatott ránk ez a világjárvány. Valószínűleg sokkal több időt töltöttünk vízszintesen a Netflix nézésével, olvasással, és a világ helyzetén való elmélkedéssel. Emellett valószínűleg többször feküdtünk le és aludtunk el korán, különösen a számos kijárási tilalom alatt, amit elszenvedtünk. De vajon ez azt jelenti, hogy az alvási szokásaink egészségesek? Valójában sokan számoltak be arról, hogy az álmaik sokkal zavarosabbak és intenzívebbek lettek 2020 óta, ez pedig nem kicsit nyugtalanító.



A Silentnight alvásszakértője, Dr. Nerina Ramlakhan szerint a mélyebb alvás és a zavaros álmok a világjárvány átélésével járó szorongás megküzdési mechanizmusa lehet:



„Az, ahogyan jelenleg élünk, masszívan befolyásolja azt, ahogyan alszunk. Akkor alszunk jól, ha az életünk rendben van. A legmélyebb félelmeink és szorongásaink elől nem tudunk elbújni álmunkban sem, és ez abszolút érvényesül ebben az időszakban, hiszen nehéz időket élünk. Alig vagyunk túl a koronavírus megpróbáltatásain, ismét szembekerültünk egy sok olyan aggasztó hírrel, amelyek nyugtalanítóak" – mondja Dr. Ramlakhan, majd így folytatja:



„A zavaros és túlságosan élénk álmok azt jelenthetik, hogy sok mély érzelmi munka és gyógyulás zajlik bennünk, aminek hatására reggel fáradtabbnak érezhetjük magunkat. Ez több REM-alvást jelent, ami kevesebb mély alvással jár. Különböző okokból álmodunk - hogy feldolgozzuk a napi információkat, hogy értelmet adjunk az érzelmi felfordulásoknak, traumáknak és stressznek, valamint, hogy feldolgozzuk kreativitásunkat. Az álomfolyamat segít nekünk az emlékek rendszerezésében, a tanulás megszilárdításában és az élet értelmezésében.”

Dr. Ramlakhan hangsúlyozza, hogy az elszigeteltséggel, a hírciklusokkal, a félelemmel és a gyásszal való foglalkozással töltött ébren töltött óráink mindenképpen hatással lesznek arra, hogyan alszunk:



„Minden gondolat, minden viselkedés és minden döntés, amit napközben teszünk, hatással van arra, hogy mi történik, amikor éjszaka a fejünk a párnára esik. A nap energetikai rezgései átragadnak az alvásunkba, visszhangoznak bennünk, és ébren tartanak, vagy hirtelen szívdobogtató ébrenlétbe ráznak.”



Mit tehetünk tehát azért, hogy több mély alvást és kevesebb éjszakai rémálmot kapjunk? Dr. Ramlakhan ad néhány tippet a probléma megoldására, többek között az önmagunkkal való ellenőrzés fontosságára:



„Ne félj az álmaidtól! Vezess naplót, és írd le, mit érzel az álmaiddal kapcsolatban, és hogyan érzed magad most. Nézz utána a meditációs technikáknak, és vesd be napközben és este lefekvés előtt. Minél több időt fordítunk napközben arra, hogy nyugodtak maradjunk, annál valószínűbb, hogy éjszaka tiszta és mély alvásunk lesz. A rendszeres meditáció vagy mindfulness gyakorlatok szintén segíthetnek az idegrendszer megnyugtatásában, így az álmok kevésbé lesznek nyugtalanítóak.”



A pandémia tehát nagyon is kihathat arra, hogy jelenleg hogyan, vagy milyen nyugodtan alszunk, ennek ellenére azonban nem szabad hagynunk, hogy ez hosszútávon is kihasson a mindennapjainkra! Vedd át az irányítást az álmaid felett, és hajrá meditációs gyakorlatok!

Ha pedig komolyabban érdekelnek az álmok jelentései, akkor ez tuti, hogy érdekelni fog téged:

