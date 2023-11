Nem telt bele sok idő, és fény derült az énekesnő félrelépésére, mégpedig a Fricska Táncegyüttes fiatal tagjával, Papp Máté Bencével. A táncoslábú ifjú akkor még nem is sejthette, mennyire a feje tetejére fog állni az élete, hiszen nemcsak , de ő is kapott hideget-meleget.

Óriási gyűlölet cunami ömlött az ő nyakába is, ami kétség kívül nagy hatással lehetett az életére, ám vasárnap közös produkcióval mutattak be minden rosszakarójuknak, hogy szerelmüket semmi és senki nem teheti tönkre. A hatásvadász performansz természetesen futótűzként terjed azóta is, így nem meglepő, hogy mélyebben is elkezdtek foglalkozni a fiú életével és múltjával.

Lássuk, mit érdemes tudni fiatal szerelméről, Papp Máté Bencéről:

Galéria / 5 kép Ezt tudni Tóth Gabi fiatal szeretőjéről, Papp Máté Bencéről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Krausz Gábornak rengeteget változott, mióta szakított tóth gabival:

Galéria / 4 kép Döbbenetes: ennyit változott Krausz Gabor külseje Tóth Gabival való megismerkedése óta Megnézem a galériát