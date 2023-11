Tóth Gabi először mutatkozik új szerelmével: szenvedélyes videó készült róluk

Teljesen váratlanul, augusztus közepén derült ki, hogy Krausz Gábor és elválnak. A hírt először a sztárséf, később az énekesnő közölte az Instagramján, ám Gábor eltérő posztja azonnal találgatásokat indított be. A férfi ugyanis üzent a rajongóknak, amiből kiderült, hogy egy harmadik fél állhat a háttérben, akibe a felesége beleszeretett.

Az internet önjelölt nyomozói azonnal kitalálták, hogy a Fricska táncegyüttes egyik tagjáról lehet szó. Később az is kiderült, hogy Krausz Gábor elköltözött az egykori szentendrei álomotthonból és magával vitte Hannarózát, Gabi új párja pedig beköltözött az énekesnő otthonába.

most újabb szintre emeli Papp Máté Bencével való kapcsolatát, ugyanis olyasmire készül, amire senki sem számított. Az énekesnőnek nemrég megjelent az Átkozott nyár című száma, amit vasárnap a Sztárban sztár leszek! adásában láthatunk majd először színpadon előadva. De ez nem minden, a megjelenik mellette Papp Máté Bence is, akivel szenvedélyes táncot járnak, a felvétel végén pedig úgy tűnik, mintha egy csók is elcsattanna közöttük. Íme a beharangozó:

Nem semmi, mennyit változott az elmúlt években:

Galéria / 8 kép Elképesztő, mennyit változott Tóth Gabi a Megasztár óta Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria