Fotókon a bizonyíték: dúl a szerelem Tóth Gabi és új párja között

A hétvégén végre elkezdődött a Sztárban sztár leszek! élő show-ja is, a két adásban összesen 4 versenyzőtől kellett elbúcsúzniuk a mestereknek. Így a továbbiakban mindenki 3 versenyzővel küzdhet azért, hogy övé legyen az első hely. Mindkét adás tartogatott bőven meglepetéseket, ahogy már megszokhattuk, a mesterek különleges szettekben jelentek meg, de a nézőknek az is feltűnhetett, hogy a kelleténél többet viccelődik azzal, mi történt vele az elmúlt hónapban.

Természetesen arra utalt, hogy válik férjétől és új életet kezdett, amiről már hetek óta szólnak egyébként a hírek. Már a szakítás elején beindultak a találgatások azzal kapcsolatban, hogy vajon mi történhetett a látszólag tökéletesen működő családban, aztán meg is érkezett a válasz: az énekesnő összejött a Fricska együttes táncosával, Papp Máté Bencével. Mint kiderült, már az első közös nyaraláson is túl vannak, és nem rejtegetik a szerelmüket.

Hétvégén még ennek ellenére is nagy meglepetést keltett, amikor és Papp Máté Bence együtt érkezett és távozott a TV2 stúdiójából, sőt a férfi még a közönségben is helyet foglalt – írja a Blikk. A lapnak sikerült néhány fotót is készítenie a szerelmesekről, amint együtt távoznak az adás után – IDE kattintva nézheted meg a képeket.

Gabi egyébként stílust is váltott, mióta újra szerelmes: gyakran látni kalapban, kendőket, poncsókat és népiesebb darabokat visel egy ideje.

Nem semmi, milyen átalakuláson ment keresztül az énekesnő:

