Új szerelem, új külső? Tóth Gabi máris felvette új párja stílusát

ra válása után újra rátalált a szerelem, sokan azonban neheztelnek rá, amiért túl gyorsan túllépett.



Ő azonban a jelek szerint nem hajlandó foglalkozni a negatív visszajelzésekkel. Gabi számos kapcsolatánál lehetett látni, hogy az adott férfi stílusának és ízlésének megfelelően alakítja ki sajátját is, ami úgy tűnik, hogy most sincs másként.

Az énekesnő már egy ideje – pontosabban új kapcsolata óta – a kalapok és kendők szerelmese lett, akárcsak a Fricska Táncegyüttes tagja. De a kiegészítők mellett az öltözködése is sokat változott az elmúlt hetekben és az erdélyi turnéja során, ahol szorosabb lett a kapcsolata a táncossal. Népiesebb ruhák, poncsók és ingek is kerültek a gardróbjába.



egyébként a válásának bejelentése óta nem nyilatkozott, sőt a képei alatt a kommentelési lehetőséget is kikapcsolta, ugyanis százával záporoztak az őt kritizáló vélemények a posztjai alá.



Persze nem és Krausz Gábor az egyetlenek, akik idén mindenki legnagyobb meglepetésére szakítottak. Ha kíváncsi vagy a listára, akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép A szívünk szakad meg: a legédesebb sztárpárok, akik idén elválnak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál magyar sztárokról!

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akik nem titkolják, hogy plasztikáztattak Megnézem a galériát