Bár a péntekeket általában szeretjük, ez a mai péntek az év egyik leghatékonyabb napja lehet számodra is, ha odafigyelsz néhány apróságra. Talán azt már te is tudod, hogy minden évben van négy, úgynevezett tízmilliószoros nap, amikor a gondolatok felerősödnek – legyen szó akár pozitívról, akár negatívról. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ha máskor nem is kerítesz neki különösebb figyelmet, a mai napon igyekezz nagyon erősen fókuszálni a jóra az életedben. A tibeti buddhista hagyományból eredő különleges energiával bíró napot ugyanis még inkább erősíti június teliholdja. Egyes csillagjegyekre pedig sokkal nagyobb hatást gyakorol ez a jelenség, mint gondolnánk:

A júniusi telihold az alábbi 4 csillagjegyre különleges hatással lesz Önismeret Nem érdekel Elolvasom

A mai napon túl, 2020-ban még két alkalommal lesz tízmilliószoros nap: július 24-én, és november 7-én.

A legtöbb, amit ma tehetsz, hogy igyekszel redukálni a stresszt és a szorongást az életedben, és amennyire csak tőled telik pozitív gondolatokkal tölteni meg minden egyes percedet. Kezd azzal, hogy most előveszel egy papírt és egy tollat és leírsz tíz dolgot, amiért hálás vagy az életedben. Lehet ez akár az egészséged, a szeretteid jelenléte, egy finom reggeli, vagy akár a kiskutyád, aki mosolyt csalt az arcodra reggel. A lényeg, hogy add át magad ennek a pozitív érzésnek és érezd a tested minden egyes porcikájában, hogy hálás vagy. Ha van esetleg otthon füstölőd, vagy illóolajos párologtatód, akkor érdemes egy kellemes illatba burkolni az otthonodat. Egy rövidke meditáció, vagy akár néhány jóga gyakorlat is sokat segíthet abban, hogy kicsit lelassulhass és kiélvezd ezt a különleges napot.

Legyen csodaszép napod!

Ha pedig szükséged lenne néhány inspiráló gondolatra, akkor kattints a galériánkra:

Galéria / 11 kép Oprah Winfrey inspiráló idézetei nehéz napokra Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria