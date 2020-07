Holnap, azaz péntek este világos éjszakánk lesz, ugyanis sor kerül június teliholdjára! Ahogy mindegyiknek, úgy ennek is van külön neve: Eper Holdként és Vérholdként is gyakran emlegetik, amiatt, mert egybeesik a holdfogyatkozással, így az égitest a Nap és a Föld között halad el, a visszaverődő molekulák miatt pedig vöröses árnyék vetül majd rá. Ezt már csak emiatt is érdemes lesz megnézni!

Ráadásul a júniusi telihold különös hatással lesz az emberekre. Az elkövetkező napokban sokkal bátrabbnak, nyitottabbnak érzed magad, és kevésbé riasztanak meg azok a dolgok, amik eddig félelemmel töltöttek el. Ebből kifolyólag többször mondasz igent, és meghozhatsz olyan döntéseket is, amiket egy ideje csak tologatsz magad előtt. Bizonyos csillagjegyekre pedig még nagyobb hatással lesz a holdfogyatkozás.

A galériában megtudhatod, melyik ez a négy jegy, és milyen módon befolyásolja őket a Vérhold!

