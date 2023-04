„Olyan szépen néznek egymásra" - Az egész ország azért drukkol, hogy Szabó Zsófi és Miller Dávid összejöjjenek

A Reggeli két sztárja már jó ideje dolgozik együtt, az összhang pedig képernyőn keresztül is érezhető. Mindketten sokat posztolnak egymásról és a másikról is, így az is nyilvánvaló lett a követőik számára, hogy remek kapcsolatot ápolnak a való életben. Ugyan már több komment is volt azzal kapcsolatban, hogy remekül mutatnak együtt és szemmel láthatóan a kémia is meglenne köztük, ők váltig állították, hogy csak barátság és munkakapcsolat van közöttük.

Sőt, Zsófi újévi fogadalma az volt, hogy idén szeretné elkerülni, hogy szerelmes legyen. Legutóbbi közös videójuk - amelyet IDE kattintva lehet megnézni - viszont követőik szerint másról tanúskodik. Dávid és a szépséges Zsófi ugyanis szorosan állnak egymás mellett, a jóképű színész pedig csodálattal nézi kolléganőjét, sőt egy percre sem veszi le róla a szemét, miközben az beszél.

Több platformon is elemezték a felvételt. Egyesek úgy vélik, hogy Dávid kezei is láthatóan közel vannak a színésznő testéhez, míg a kommentelők másik tábora szerint a két sztár teljesen más körökben mozog, más érdekli őket és Dávid még fiatal ahhoz, hogy gyereket neveljen. Mindenesetre a felvételt látva szerintünk is csodás pár lennének.

