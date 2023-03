Ahogy azt már többször is megírtuk, a nagy „átváltozáson" átesett színésznő, bár mindig is kifogástalan stílussal rendelkezett, az utóbbi időben szó szerint igazi divatdiktátor lett. Zsófi nemcsak magukhoz a ruhadarabokhoz, hanem azok színeihez is remekül nyúl. Szőkés hajához és porcelán bőréhez mindig a megfelelő árnyalatokat igyekszik kiválasztani, akár a sminkjéről, akár a ruhatáráról van szó.

Legutóbbi sminkje ugyan nem igazán nyerte el követői tetszését, a ruháival sosem képes mellé fogni. A gyönyörű színésznő egy fotózását örökítette meg, ahol szebbnél szebb darabokba öltöztette kifogástalan alakját, az erről készült képet IDE kattintva lehet megnézni. Igaz, hogy alapvetően a finomabb, pasztell és nude árnyalatok híve, most a kék és a rózsaszín ruhák is előkerültek. Ezeket pedig a hozzáillő kiegészítőkkel kombinálta a tökéletes hatás kedvéért.

Érdekes módon azonban így is a fehér szettje tetszett a legtöbb rajongójának, ugyanis sokak szerint ez tükrözi a legjobban a letisztult és elegáns megjelenését. A műsorvezetőként is nagy sikereket elért híresség ettől függetlenül imád kísérletezni, amelyek akárcsak ő maga és az öltözködése, mindig nagyszerűen szoktak működni.

