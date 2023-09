Így még nem láttuk Szabó Zsófit - még ebben a szettben is észveszejtő

A 34 éves színésznőn az anyává válás, a szakmai sikerek és a független, boldog élet is sokat formált, amit a stílusában is észre lehet venni. Zsófinak sikkes, kifinomult ízlése van a ruhák és persze a szépségtrendeket illetően is, de ettől még ő is szeret néha kilépni a komfortzónájából.

Ez történt legutóbb is, amiről egy képet is feltöltött közösségi oldalára a rajongók legnagyobb örömére. A csodaszép színész-műsorvezetőnő a JOY 25. szülinapi buliján is tartotta magát a 90-es és 2000-es évek divatjához, ami azóta is nagy hatással lehet rá, ugyanis utolsó szettje is ezt a korszakot igyekszik megidézni.

Zsófi egy látványos, válltöméses, csillogó glitterekkel kirakott darabot vett fel, amely egyszerre volt démonian szexis és elegáns. A nem mindennapi szettet - amit IDE kattintva lehet megnézni - egy nagyobb esményen viselte, és mivel igen feltűnő darabról volt szó, úgy döntött, hogy haját és sminkjét pont emiatt inkább az "egyszerű, de nagyszerű" elve szerint készíti el.

A hatás nem maradt el, hiszen képe alá csak úgy záporoztak az elismerőbbnél elismerőbb kommentek és hozzászólások.

