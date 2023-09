Szabó Zsófi dögös miniruhában mutatta meg tökéletes alakját a JOY szülinapi partiján

Szerda este megtartottuk a JOY magazin 25. szülinapi partiját, ami egy igazi mérföldkő a lap történetében. Megannyi változáson ment keresztül a magazin tartalma és külleme, egy viszont biztos maradt: ahogy a neve jelentése is sugallja, örömöt hoz az emberek életébe, miközben igyekszik barátnőként tanácsolni és segíteni. A JOY magazin címlapjain ennyi év alatt rengeteg hazai sztár is helyet kapott, többek között ők is részt vettek a közös ünneplésben, ami igazi retró hangulatú volt, megidézve ezzel a ’90-es éveket.

Nyári Dia például igazi diszkó stílust képviselt, míg Nádai Anikó és párja gyönyörű szerelmespárként ragyogtak a vörös szőnyegen. is megtisztelte jelenlétével a márkát és nem is akárhogyan tette ezt, fantasztikus szettben érkezett. Egy fekete mini ruhát viselt, a haját copfba fogta, és egy különleges, pink magas sarkú cipővel egészítette ki az outfitet. Ez a szett egyértelműen 10/10, hiszen nemcsak nagyon jól állt Zsófinak, de kiemelte az alakját és láttatni engedte az izmos lábait is. IDE kattintva tudod megnézni a képet.

A JOY magazin ünnepi lapszáma már kapható az újságosoknál, digitálisan pedig a Magaziner oldalán vásárolható meg, ahol elő is fizethetsz! A címlapon ezúttal Dobó Kata, Ónodi Eszter és Osvárt Andrea szerepel, akik a magazin első hazai címlapsztárjai voltak a 2000-es években. Rengeteg nosztalgiázással és aktuális trenddel töltöttük meg a lapot, a JOY Fitt mellékletünk címlapsztárja pedig ezúttal Béres Alexandra lett.

Nézd meg a többi szettet is:

Galéria / 10 kép Legjobban öltözött sztárok a JOY 25. születésnapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria