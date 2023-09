Nádai Anikó és párja ragyogtak a JOY vörös szőnyegén: még most is megőrülnek egymásért

Tegnap azonban mindenki együtt ünnepelte ezt a jeles alkalmat, ahol mint mindig, most is rengeteg sztár tette tiszteletét. Színészek, színésznők, tervezők, influenszerek és műsorvezetők. Az est egyik legszebbje Nádai Anikó volt, aki most kivételesen úgy döntött, hogy a JOY 25. születésnapja egyben egy igazán felejthetetlen és csodás randiest is lesz párjával, Hajmásy Péterrel.



A jóképű férfi az egész esemény alatt szerelmesen követte hibátlan alakú kedvesét, akivel szemmel láthatóan élvezték a gyerkőcök nélküli lopott órákat és az est folyamán lejátszott 90-es és 2000-es évek slágereit.

forrás: Ódor Dorottya

A sztárpár elárulta, hogy semmit sem csinálna másképp az elmúlt 25 évben, ugyanis minden átélt jó és rossz dolog miatt tudtak végül egymásra találni. Anikó egyébként egy lenyűgöző barack színű miniruhában volt, ami nemcsak a 90-es években, hanem napjainkban is igazán trendi. Ezt pedig egy nagy karika fülbevalóval és arany ékszerekkel egészítette ki. A csodás szett mindenki legnagyobb örömére kiemelte csinos lábait és szexis dekoltázsát is, amiért kedvese volt a leginkább hálás.



Ha szívesen lecsekkolnád, hogy a magyar sztárok miben jelentek meg a JOY előző szuper buliján, akkor nézd meg Social Media Award esemény legjobb képeit!

Galéria / 9 kép JOY Social Media Award 2023: leglátványosabb szettek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még magyar sztárpárokról!

Galéria / 6 kép 6 híres magyar pár, akiknek kapcsolatát sokáig elítélték Megnézem a galériát

A magazin már kapható az újságosoknál, digitálisan pedig a Magaziner oldalán megvásárolható, ahol elő is fizethetsz!

forrás: joy