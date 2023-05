Egyszerűen imádjuk! Szabó Zsófi hibátlan alakját egy zseniális szettben mutatta meg

A csodaszép műsorvezető nagyszerű érzékkel nyúl a divathoz, hiszen egyszerre fiatalos, kifinomult és trendi, emellett pedig a külseje is kifogástalan. Természetesen most sem volt rest megmutatni legutóbbi szettjét, ami sokak számára tud igazi inspiráció lenni. Zsófi ugyanis az elmúlt hónapokban egyre többször mer olyan darabokat is viselni, amelyek láttatni engedik tónusos hasát és feszes idomait.

Zsófi több interjúban is elmondta, hogy nemcsak a genetikának, hanem az egészséges táplálkozásnak és a sportnak köszönheti, hogy 4 éves kisfia születése után jobb formában van, mint valaha. Legutóbbi ruhaválasztásával - amit IDE kattintva lehet megnézni - ezt sikerült is bebizonyítani, ám az is biztos, hogy ezzel valóban kiérdemelte a zseniális stílusérzékkel rendelkező jelzőt.

A Jóban Rosszban egykori színésznője nagyon szereti a magasderekú farmerokat, amelyek erősítik a női vonalakat, és optikailag karcsúbbá teszik a derekat, illetve a crop top és a rövidebb ingfelsők is alapdarabok lettek a gardróbjában, amelyek nemcsak a 90-es éveket képesek megidézni, de fiatalos üdeséget is csempésznek a megjelenésbe. Ruháját laza hullámokkal és natúr sminkkel egészítette ki, amivel kétség kívül megérdemelte a több száz dicsérő kommentet.

