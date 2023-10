Selena Gomez ezüst ruhája igazi álom - a vörös szőnyeg jégkirálynője volt

Hol a Hailey Bieberrel való cicaharca, hol a Pletz-Beckham házaspárral való barátsága, hol pedig lenyűgöző vörös szőnyeges megjelenései kapnak helyet az újságok hasábjain. Ez most sincs másként, hiszen a gyönyörű énekesnő újfent zseniálisan öltözött fel egy eseményre, amely mellesleg igen fontos is volt számára.

A 31 éves egy jótékonysági esemény házigazdájaként lépett a vörös szőnyegre Los Angelesben, amely a fiatalok mentális egészségének támogatására gyűjt pénzt. Ezért is dönthetett úgy a sztár, hogy ehhez mindenképp egy figyelemfelkeltő és csodás ruhát kell viselnie.

forrás: Michael Buckner/Getty Images

forrás: Kevin Winter/Getty Images

A megérzése pedig bejött, mivel nem volt olyan jelenlévő, aki ne őt nézte volna ezüst, kövekkel kirakott ruhájában. A különleges darab pántjai a nyakat keresztezték, középen pedig egy nagy és csillogó rózsa emelte ki az énekesnő bájos szépségét. A sztár a stílusos megjelenést egy pár hozzáillő ezüst fülbevalóval és ezüst gyűrűvel egészítette ki. Haját egyszerűen, egyenesen hagyta, míg sminkjében a bronzos, lágy színek domináltak.

Számos barát jelent meg, hogy támogassa a sztárt az eseményen, köztük vesedonora, Francia Raisa, volt barátja, Taylor Lautner és az Only Murders in the Building című filmben szereplő kollégája, Martin Short.

A jótékonysági alapot egyébként Selena indította el a mentális egészséggel kapcsolatos problémák megoldása iránti elkötelezettsége részeként. A Rare Beauty termékei eladásának egy százalékát pedig az alapnak adományozza.

Sokan imádják Selenát a sztárok közül is!

