„Megmondtam a feleségemnek, hogy vége!” - Selena Gomez és Justin Bieber rajongói nem térnek magukhoz egy futótűzként terjedő videó miatt

Annak ellenére, hogy Selena Gomez és már több, mint 5 éve szakítottak, ráadásul azóta Justin meg is házasodott és elvette feleségül Hailey Baldwint (azóta Bieber), a rajongók még mindig abban reménykednek, hogy a két sztár valamikor újra egymásra talál.



Persze erre mondhatni nulla százalék esély van, azt azért el kell ismerni, hogy Selenának nagyon jó üzleti érzéke van, és nagyon is jól tudja, hogy mit és miért csinál. Legújabb TikTok videójában ugyanis a Szex és New York egyik ikonikus jelenetére tátog, ami Samantha Jones és egy ismeretlen férfi között zajlott le. A következő a szöveg:



- Megmondtam a feleségemnek, hogy vége!

- Kivel beszélek?

Persze a hardcore Jelena rajongók (Selena és Justin páros fan neve) azonnal arra következtettek, hogy Selena azért játszotta el pont ezt a jelenetet, mert a való életben ez már megtörtént közte és Justin között... Az igazság viszont az, hogy Selena legújabb száma, a Single Soon augusztus 25-én fog megjelenni, a sztár pedig ezt a röpke videót marketing fogásnak szánta, és hát valljuk be, nagyon jól sikerült neki, hiszen most MINDENKI az új daláról beszél!



Persze nem Selena és Justin az egyetlenek, akik szakítottak és nehezen viselték a dolgot... Ha kíváncsi vagy, azokra a hírességekre, akik belebetegedtek a különválásba, akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép Van, aki egy roncs lett: híres emberek, akik belebetegedtek a szakításba Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria