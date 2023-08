Az egész világ aggódik! Selena Gomezt sürgősen meg kellett műteni

a világ egyik legismertebb és legsikeresebb sztárja, ám az embereket még mindig az érdekli, hogy vajon ő és Justin Bieber újra összejönnek-e valaha. A rajongókat ráadásul még az se zavarja, hogy Justin és Selena már több, mint öt éve szakítottak, és pontosan ennyi ideje Justin feleségül vette Hailey Baldwint (azóta Bieber).



Nincs tehát könnyű dolga Selenának, hiszen bármennyit is dolgozik, bármennyi fantasztikus projektben vesz részt, az emberek akkor sem hagyják, hogy túllépjen egy kapcsolaton, ami már évek óta véget ért.



Szerencsére ez nem veszi el Sel kedvét attól, hogy tovább dolgozzon, és a rajongók nagy örömére néhány nappal ezelőtt megjelentette a legújabb dalát (és a hozzá tartozó videóklipet) Single Soon címmel. A fanok persze elképesztően örülnek, a minap viszont kiderült, hogy Selena átesett egy műtéten.



Történt ugyanis, hogy egy rajongói profil olyan posztot tett ki az Instára, amiben azt fejtette ki, hogy a Single Soon című számnak a Billboard Hot 100 kislemezlistáján. Mindenki legnagyobb meglepetésére azonban maga Selena válaszolt a poszt alatt, amit viszont mondott, az lesokkolta a rajongókat:



„Eltört a kezem, és meg is kellett műteni. Egyáltalán nem érdekelnek az eladások, csak boldoggá tesz, ha a barátaimmal készíthetek zenét.”



Selena sajnos egyáltalán nem fejtette ki részletesen, hogy hogyan is törte el a kezét, vagy miért kellett megműteni, de ha bármi kiderül, mi azonnal megírjuk, Selnek pedig innen is mielőbbi gyógyulást kívánunk!



Persze nem Selena az egyetlen, aki balesetet szenvedett a sztárvilágban, vannak olyan is, akik majdnem az életüket vesztették... Ha kíváncsi vagy a történeteikre, akkor katt a galériára!







