Nagyon várták már a rajongók, hogy új lemezzel, vagy legalább egy új zenével megörvendeztesse őket, és most ez meg is történt. Instára posztolta ki csütörtökön, hogy megjelent a legújabb száma, amely a Single Soon nevet viseli, amivel egyértelművé tette a világ számára, hogy végre készen áll az ismerkedésre. A zenében ugyanis arról énekel, hogy kiválasztja a megfelelő ruhát és felpróbálja a cipőket, mert hamarosan szingli lesz és készen áll a randizásra.

Korábban már nyilatkozott is arról, hogy min dolgozik épp, akkoriban elmondta, hogy valós dolgokról szól a zene, arról, amin épp keresztülmegy. Magát a dal megjelenését viszont csak egy héttel ezelőtt kezdte el promózni, ezzel a poszttal:

A rajongóknak azt is elárulta, hogy még mindig készül az új szólóalbum, de mivel nem sikerült elkészülnie vele, mindenképp szeretett volna kiadni egy számot, ami bulis, pop és tökéletes a nyár végére. egyébként 2020-ban adott ki utoljára lemezt, tavaly pedig a Remával közösen megjelentette a Calm Down című slágert, ami azóta óriási sikereket ért el.

