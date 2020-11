Ezt akkor nyilvánosság előtt is felvállalta, hogy felhívja a figyelmet a lupusban szenvedőkre. A vesét legjobb barátnőjétől, Francia Raísatól kapta, aki önként vállalkozott a műtétre és a felépülésben is támogatta az énekesnőt. Ezért is esett neki rosszul, ami a minap történt, méghozzá a Saved by the bell című sorozatban. A műsornak ugyan nagy hírverést akartak a producerek, csak éppen a lehető legrosszabb módját választották, amivel emberek ezreit haragították magukra.

Az egyik rész szereplői ugyanis azon viccelődtek, hogy vajon kitől kaphatta Gomez a veséjét. Többek között egykori anyós-jelöltje, Justin Bieber édesanyja és Demi Lovato neve is felmerült, de a legfelháborítóbb az volt, amikor a falon azt a kérdést lehetett olvasni, hogy a 28 éves sztárnak van-e egyáltalán veséje.

Az énekesnő rajongói természetesen nem hagyták annyiban a dolgot és durva kommentekkel tettek megjegyzést a műsor érzéketlenségére. Ezt követően a produkció készítői nem győztek bocsánatot kérni, mondván ők sosem akartak viccelni Gomez egészségén és veseátültetésén.

Az esetre Gomez donora, Francia is reagált, aki bár elfogadta a bocsánatkérést, hozzátette, hogy joggal eshetett rosszul az a bizonyos mondat a világon élő összes donor számára.

