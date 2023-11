Reformer pilates: egy új mozgásforma, ami tökéletes alakot csinál

Hazatérve Budapestre pedig úgy döntött, hogy ezt a tudást az itthoni pilates szerető és mozogni vágyó embereknek is szeretné átadni. Két évvel a Reformer pilates-szel való megismerkedését követően megnyitotta saját stúdióját, ahol személyesen is megtapasztalhattuk, milyen egy ilyen órán részt venni. Sőt, mi több egy interjú keretein belül, mélyebben is kifaggattuk Dórit erről a mozgásformáról.

Ez egy igazán különleges mozgásforma, aminek az eredete is az lehet. Mesélnél erről?

A klasszikus módszer a német Joseph Pilatesről kapta a nevét, aki a 20. század elején először Angliába vándorolt ki, ahol boxolóként és cirkuszi akrobataként is dolgozott. Az első világháború alatt kezdett el katonai sérültekkel foglalkozni. Már akkor megjelent a ma Cadillacként (Reformerhez hasonló eszköz) ismert gép előde: a fekvő betegeknek olyan erősítő gyakorlatokat fejleszett ki, melyet a kórházi ágyakra szerelt rugókkal, fekve is tudtak végezni. A háború után Amerikába emigrált, ahol feleségével dolgozták ki a mai Pilates alapjait, amit ők Contrologynak neveztek el. 1926-tól fogadták New York-i stúdiójukban a vendégeket, akik nagy része (60%) férfi volt. Az eredeti Contrology metódus 34 gyakorlatból állt és az elnevezés tükrözte Joseph és Clara meggyőződését, miszerint az agy kontrollálja a mozdulatainkat, így a tudatos mozgás révén tudjuk igazán hatékonyan edzeni a testet.

Jómagam is kipróbáltam az órát, és döbbenetes volt megtapasztalni, mennyi izomcsoportot mozgatott át. De mire is jó pontosan a Reformer pilates?

A Pilatest szokás a jógához hasonlítani, nem teljesen alaptalanul. Bár a Pilates gyakorlatok helyes elvégzéséhez nincs szükség olyan szintű hajlékonyságra, mint a jógához, több helyen is találunk közös gondolatokat: a légzés fontossága, a belső izmok erősítése, áramló ("flow") mozdulatok. Mondhatjuk, hogy a Pilates edzések fókuszában a belső (Core) izmok állnak, melyek erősítése minden órán elsődleges feladat. A klasszikus Pilatesben "Powerhouse"-ként is hivatkoznak ezekre az izmokra.

Kiknek ajánlott és miért?

Fontos megkülönböztetni a klasszikus Pilatest a modern, dinamikus irányzattól, mint amit a BFF stúdió is képvisel. Krónikus mozgásszervi panaszokkal vagy orvos ajánlásával mindenképp olyan termet, szakembert keressünk, aki privát óra keretében, gyógytornász szemlélettel foglalkozik az adott vendéggel. A modern Pilates, amit a BFF Pilates Studio hozott először Magyarországra, egy sokkal inkább sportos mozgásforma. Természetesen mi is a Joseph Pilates által meghatározott alapelvekre építkezünk, ami mégis más, hogy az óráink a vendégek határainak folyamatos feszegetésével fejlesztik az állóképességet, erőt, mobilitást. A BFF Pilates Studio külön kezdő szintű órákat is tartunk az órarendben, hiszen tudjuk, hogy elsőre kicsit ijesztő lehet a gépek használata. Kiemelten fontos számunkra, hogy a vendégek maximális biztonság mellett érjék el a legjobb formájukat.

forrás: BFF Pilates Studio

Az biztos, hogy egyre népszerűbb lett az elmúlt években, de mégis mi az, ami miatt ennyien megszerették?

Mint sok más "trend", ez is nyugatról jött be, ahol a Reformer pilatesnek több évtizedes múltja van, nem csak a profi táncosok és sportolók körében. A BFF Pilates Studio-hoz én Amerikából hoztam az ötletet, ahol teljesen magával ragadott a dinamikus, kifejezetten kemény edzés. A népszerűségét egyfelől az adja, hogy az emberek nyitottak az újdonságokra és egy Reformer semmilyen más edzőtermi géphez nem hasonlítható. Másrészt megfelelően és rendszeresen végezve a Reformer Pilates soha meg nem unható kihívások révén hozza ki mindenkiből a maximumot.

Hosszú távon milyen változásokat érhetünk el?

Mivel a Reformeren végzett gyakorlatok jobb testtudatra tanítanak, így már heti 2 Reformer Pilatesszel 4 alkalom után érezni, látni lehet a változást. A rendszeresség elengedhetetlen, viszont cserébe minden más mozgás, az edzés pedig hatékonyabb lesz.

