Helló, Bogi vagyok, krónikus szorongó, elég alacsony önbizalommal (dolgozom rajta). Bár most párkapcsolatban élek, az életemből négy rettenetesen hosszúnak tűnő év azzal telt, hogy egyik rémes randiról mentem a másikra. Időbe telt, mire rájöttem: igazából ezt lehetne élvezni is. Ha mondjuk jobban érezném magam a bőrömben, és nem egy anatómiavizsgának fognám fel azt az egy órát, amiben én vagyok a vizsgázó és a béka is, amit boncolnak. Az is nagy felismerés volt, hogy nem vagyok egyedül: négy emberből egy küzd olyan mentális problémával, ami erősen kihat az önbizalmára. Azaz: könnyen lehet, hogy az asztal túloldalán ülő srác is abba a bizonyos egynegyedbe tartozik.

A randiktól való rettegés annyira valóságos probléma, hogy nemrég készült egy horrorfilm is Daisy Edgar-Jones és Sebastian Stan főszereplésével, Fresh címmel. Azzal kezdődik, hogy egy lány randira megy, ahol a srác folyamatosan kritizálja, majd megkérdezi, lenne-e kedve ismételni. Miután a csaj azt feleli, hogy „szerintem nem annyira illünk össze”, a fiú így vág vissza: „én csak udvarias akartam lenni, nem is jössz be, sok szerencsét a továbbiakhoz, te beképzelt ribanc!” És a folytatás még ennél is rémisztőbb, pedig nincsenek a filmben sem zombik sem sorozatgyilkosok!

Két olyan lánnyal beszélgettem a tapasztalatainkról, akik az enyémmel hasonló cipőben járnak: Margó krónikus szorongó és depresszióra hajlamos, Annáról pedig pár éve derült ki, hogy autizmus spektrum zavara van. Senki nem mondhatja, hogy nincs tapasztalatunk randizás és mentális kihívások terén – fogadjátok szeretettel 4 bevált tippünket!

Csak azért, mert valaki nem tart vonzónak, még az vagy!

Ezt adott pillanatban persze nem könnyű elhinni. „Több napnyi chatelés után az első találkozónkon a srác végigmért, és azt mondta, nem olyan vagyok, mint amilyennek elképzelt – idézi fel Anna. – Olyan zavarba jöttem, hogy bocsánatot kértem tőle. A szavait készpénznek vettem, hiszen úgy gondoltam magamra, mint akivel úgysem akar járni senki.” Megsemmisítő ez az élmény, ilyenkor jó arra gondolni, hogy a másik egyáltalán nem ismer és nem veled van a baj. Jusson eszedbe, hogy mások épp ilyennek szeretnek, amilyen vagy, és ha ennek ellenére megvisel a randi, töltődj fel a barátaid körében vagy tarts egy önkényeztető napot. „Arra szoktam gondolni, amit Ken Page pszichológus mondott – teszi hozzá Margó. – Szerinte az emberek 90%-ával, akivel találkozunk, nem passzolunk, szóval, ha a randi nem működik, az teljesen normális.”

Szabadulj meg a szellemektől!

Ha elég ideje benne vagy az online randizásban, ismered a ghostingolás (eltűnni minden további magyarázat nélkül) és a breadcrumbing (épp csak annyit kommunikálni, hogy a másik érdeklődése ne lankadjon) jelenségét. „A helyzet az, hogy ennek a térnek megvannak a saját szörnyű szabályai, de amiktől a nem virtuális térben fejre állnék, az az appokon normálisnak számít – magyarázza Margó. – Szóval ne legyen hiányérzeted, ha ghostingolnak: ha nincs lezárás, az maga a lezárás. Amúgy pedig: nem lehet elveszíteni, ami nem a miénk.” Aki nem fogadja el ezeket a kegyetlen szabályokat, azok mentálisan sérülhetnek: személytelennek, eldobhatónak érezhetik magukat. A Fluttr randiapp felmérése szerint még azok között is, akik matchelnek, 50% esély van arra, hogy nem fog válaszolni a másik fél. Ne ezektől a felületektől várj egészséges visszaigazolást az értékeddel kapcsolatban!

Akkor menj el randira, ha tényleg készen állsz!

Évekkel ezelőtt egy ronda szakítást követően azonnal belevetettem magam a randizásba, aminek az lett a vége, hogy még több ember összetörte a szívem. „Örök szabály: csak akkor randizz, ha elég erősnek érzed magad ahhoz, hogy kezelni tudd a visszautasításokat! – mondja Anna. – Néha több időbe telik, hogy felépítsem annyira az önbizalmamat, hogy a randizást ne háborús terepnek érezzem, hanem szórakozásnak. Időbe telt megtanulnom, hogy ilyenkor legyek magammal türelmes, és tartsak randimentes heteket, hiszen nem a kapcsolati státuszom határozza meg, ki vagyok.” Margó hozzáteszi: „Én abba a csapdába vagyok hajlamos esni, hogy sosem érzem magam elég késznek a randira! Pedig nagy eséllyel soha nem leszek az az elérhetetlen ideál, amit a fejemben megalkottam magamról (mindenki őt akarja, mert egy lehengerlő badass, akinek még a haja is mindig jól áll). Azt mantrázom, hogy elég jó vagyok így is, nem baj az sem, ha izgulok vagy kicsit szétszórt vagyok, a lényeg a tálalás. Azt szoktam figyelni, a másik tud-e a saját emberi hibáin nevetni vagy ítélkezés nélkül beszélni másokról, mert az nekem is bátorítást ad, hogy nem kell tökéletesnek lennem.” Amúgy pedig: bármikor felállhatsz a randiról, ha nem érzed jól magad!

Ne csókolgasd a békát!

„Maya Angelou azt mondta: amikor az emberek megmutatják önmagukat, higgy nekik! Erre szoktam emlékeztetni magam, ha kiderül, hogy akivel randizom, nem akar komoly kapcsolatot, ugyanis korábban azt hittem, ha elég ügyes vagyok, meg tudom őt változtatni – meséli Margó. – Van, aki csak arra az élményre vágyik, amit egy tartós kapcsolat ad, de nem magára a tartós kapcsolatra. Ezt a különbséget meglátni és elengedni az ilyen embert, nekem ez a legnehezebb.” Anna is hajlamos volt korábban arra, hogy öntudatlanul a másik kezébe adja a hatalmat, és aztán szenvedett, mert az illető nem akarta őt eléggé. „A randizás nem egyirányú utca: az is számít, te mit akarsz – mondja. – Én már biztosan nem akarok senki háza előtt parkolni arra várva, mikor engednek be. Ilyen kiszolgáltatott helyzetekben korábban kételkedni kezdtem a saját értékemben és kritikus lettem magammal. Ne arra koncentrálj, hogy a másik akar-e téged, hanem arra, te hogy érzed magad ebben a felállásban, és ha nincs ott az a szikra köztetek, amire vágysz, vedd vissza az erődet és ints búcsút!” Hidd el: léteznek olyan hercegek és hercegnők, akik nem kétéltűként kezdték!

Beszéljek az első randin a mentális egészségemről? A mentális egészséged épp olyan kategória, mint a fizikai egészség. „Ahhoz, hogy ilyen információkat megosszak valakivel, intimitás szükséges – meséli Anna, aki autizmus spektrum zavarral él együtt. – De úgy is őszinte lehetsz, ha nem mondasz el azonnal mindent.” Margó hozzáteszi: „Szintén saját káromon tanultam meg: nem azzal teremtesz intimitást, ha élve boncolod magad egy vadidegen előtt, a válogatott megpróbáltatásaidat sorolva. Ez más kategória: érzelmi pornó.” Egy dolgot felejts el biztosan: ne szégyelld magad az agyad miatt, és ha valaki nem tud úgy elfogadni téged, amilyen vagy, annak úgysincs helye az életedben! Ne félj őszintének lenni azzal kapcsolatban, min mész keresztül: ha a másik hozzád passzol, akkor bármit csinálsz, odalesz érted!

A cikk eredetileg a JOY magazinban jelent meg!

Ezek a magyar nők és férfiak megosztották a legbizarrabb randis sztorijukat. Neked is volt ilyen?

Galéria / 9 kép Magyar férfiak és nők megosztották a legbizarrabb randis sztorijukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Csillagjegyed sok mindent elárul rólad, például azt is, hogyan viselkedsz az első randin:

Galéria / 12 kép Így viselkednek az egyes csillagjegyek az első randin Megnézem a galériát