Molnár Áron kiütötte Rácz Jenőt a Sztárbox döntőjében: brutális meccs volt!

Néhány hónappal ezelőtt talán nem is gondoltuk volna, hogy mennyire meg fogja szeretni az ország a boxot, ami minden héten a tévéképernyő elé ülteti az embereket kortól és nemtől függetlenül.



Az elmúlt időszakban rengeteg izgalmas meccset izgulhattunk végig, de titkon mindenki a nagy döntőt várta, hiszen mindenki kíváncsi volt, hogy kik azok a magyar sztárok, akik átvehetik a bajnokoknak járó övet. A női könnyűsúly kategóriában Dobos Evelin és Berki Mazsi csaptak össze, és végül a bíró Berki Mazsi karját emelte fel, ezzel pedig ő lett hivatalosan is az első női győztes a Sztárbox döntőjében. Ezután a férfi nehézsúly kategória következett, ahol Brasch Bence és Árpa Attila meccsét követhettük nyomon, itt végül Brasch Bence került ki győztesen.



Végül a férfi könnyűsúly következett, az a meccs, amit talán a legjobban vártunk, ráadásul bebizonyosodott, hogy nem véletlenül.



Molnár Áron és Rácz Jenő az elmúlt hónapokban már többször is bebizonyították, hogy igazi harcosok, ráadásul elképesztően ügyesek az ökölvívásban, a meccsük viszont mindent képzeletünket felülmúlta! Molnár Áron ugyanis két olyan erős ütést vitt be Rácz Jenőnek, hogy a séf edzője már az első menetben bedobta a törölközőt.

A meccset így végül Molnár Áron nyerte, aki hihetetlenül büszke lehet magára, így természetesen mi is gratulálunk neki a teljesen megérdemelt győzelemhez! A legjobb hírt pedig még el se mondtuk; Szujó Zoltán bejelentette, hogy jövőre, vagyis 2024-ben hivatalosan is visszatér a Sztárbox!