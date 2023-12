Őszintén szólva október előtt nem gondoltuk volna, hogy a box egyik pillanatról a másikra az ország kedvenc sportja lesz, aminek köszönhetően az egész ország egy emberként szurkol a sztárokért.



Pedig a Sztárbox egyértelműen az egyik legsikeresebb műsor lett, ráadásul rekordidő alatt, így nem csoda, ha minden vasárnap azon izgulunk, hogy vajon melyik magyar celeb fog győzni ebben a kicsit sem finom sportban. Ráadásul azok után, hogy múlt héten Istenes Bence és Rácz Jenő meccse igencsak durvára sikerült, most már az is biztos, hogy a versenyzők elképesztően komolyan veszik a mérkőzéseket, olyannyira, hogy közben komoly konfliktusok is kialakulhatnak. Bár Rácz Jenő és Istenes Bence végül később megbeszélték a nézeteltéréseiket, az biztos, hogy már soha nem lesznek legjobb barátok.

forrás: RTL Sajtóklub Rácz Jenő és Istenes Bence mérkőzése a Sztárbox adásában

De természetesen nem kellett sokat várni a legújabb mérkőzésekre sem, ami ismét hihetetlenül izgalmasra sikerült. Az már az első pillanattól kezdve egyértelmű volt, hogy sem Molnár Áron, sem pedig Józan László nem fog finomkodni, arra viszont senki nem számított, ami ezután következett. Már az első menet annyira intenzívre sikerült, hogy csupán néhány perccel a mérkőzés után úgy döntött Józan László edzője, hogy bedobja a törölközőt.



Ez pedig azt is jelenti, hogy Molnár Áron nagy fölénnyel megnyerte a meccset.