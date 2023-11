Óriási a botrány, nem csitulnak a kedélyek: Istenes Bence és Rácz Jenő vitája a tetőfokára hágott

Istenes Bence és Rácz Jenő hamarosan egymással mérkőzik majd meg az RTL-en futó Sztárbox című műsor első elődöntőjében férfi középsúlyban. Így természetes, hogy megy az üzengetés, az adok-kapok a közösségi médiában: hol az egyik fél áll bele a másikba, hol a másik üzeni meg, hogy készüljön a vereségre az ellenfél. Ez is a show része, a nézők már tűkön ülve várják a mérkőzést, ám Istenes Bencének sajnos sikerült egy óriási hibát elkövetnie, miközben a rajongói üzeneteit posztolta.

Először Rácz Jenő készített egy montázst abból, mit üzennek neki a szurkolói, erre válaszul Istenes Bence is hasonlóan cselekedett. Az Insta-sztorijába azonban olyan üzeneteket is bevágott, melyeknek semmilyen szinten nem lenne helye, mert rasszista felhangot ütöttek meg.

Rácz Jenő reagált a történtekre, mint a videójában elmondta, nincs helye ilyesminek a médiában, sem pedig ebben a sportágban:

„Ennél jobban nem írhatja le a szememben önmagát senki sem, ez igazán elmondja, hogy ő milyen ember. Hiába mondja, hogy nem ő írja ezeket a dolgokat, ő kiválogatta, és kollázsba tette azokat a kommenteket, amelyek szerinte viccesek voltak. Szerintem a rasszizmusnak, a gyűlöletnek nincs helye sehol sem. Versenyszellem van, oké, csipkelődjön, de vannak bizonyos határok, amiket nem lehet átlépni.”

Istenes Bence nem sokkal később reagált elismerte, hogy hibát követett el, mint mondta, véletlenül maradt bent az a bizonyos komment, és nem kell ezt ennyire felfújni:

„Gyerekek, elkövettem egy hibát, amiért szeretnék elnézést kérni. Teljesen jogos, tegnap készült egy kollázs, amit nem olvastam végig, és kitettem... Szeretném letisztázni, hogy soha nem hallottatok tőlem semmiféle rasszista dolgot, és ezután sem fogtok... elnézést kérek, de azért nem kell túlfújni ez a dolgot szerintem.”

Istenes Bence az RTL.hu-nak most az is elárulta, hogy Jenőnek privát üzenetet is írt, amiben bocsánatot kért, válasz azonban nem érkezett a séftől. A Balázsék című rádióműsorban is foglalkoztak az üggyel, amiben Sebestyén Balázs kifejtette:

„Itt volt egy-két olyan komment, ami nagyon nem fér bele. Nem gondolnám, hogy Bencének lennének rasszista nézetei, de ez egy bődületesen nagy hiba. Több olyan komment is van, ami nem fér bele” – írja a 24. hu.

