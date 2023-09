6 ok, amiért nem tudsz megszabadulni a pattanásoktól! Eláruljuk a sorsfordító megoldást

Mindössze egy dolog bosszantóbb a pattanásoknál: méghozzá az, ha nem múlnak el, hiába vetsz be bármilyen trükköt. Nos, ha szeretnél búcsút inteni ezeknek a bosszantó piros pöttyöknek, akkor először is meg kell értened, miért bukkannak fel újra és újra a bőrödön. Amint rájössz, hogy miért küzdesz pattanásokkal, máris könnyebben (és ami a legfontosabb) hatékonyabban kezelheted a problémát – éppen ezért összegyűjtöttük neked azokat a gyakori okokat, amelyek miatt sokan nem tudnak megszabadulni a pattanásaiktól. Bár az aknéra való hajlam genetikai eredetű is lehet, a választ legtöbbször a mindennapi rutinunkban és szokásainkban kell keresni.

Csipkerózsika nyomában

Annyira belemerültél az aktuális kedvenc sorozatodba vagy könyvedbe, hogy hajnalig ébren maradtál? A másnap reggeli fáradtságodon talán segíthet a kávé, a bőröd azonban egyáltalán nem lesz hálás az éjjeli bagoly-életviteledért. A szakemberek szerint hét-nyolc óra alvásra van szükségünk ahhoz, hogy a testünk, a sejtjeink regenerálódhassanak, ráadásul a pihentető éjszakáknak hála csökkenhet a stressz-szinted: a kortizol, azaz a stresszhormon túltermelődése pedig fokozott faggyútermeléssel jár. A szépítő alvás tehát az egyik leghatásosabb fegyver a pattanásokkal szemben, úgyhogy kapcsolj esténként Csipkerózsika-üzemmódba!

Párna-probléma

Apropó alvás: egyáltalán nem mindegy az sem, hol hajtod álomra a fejed. Mivel szundikálás közben a baktériumok és szennyeződések a pofidról a párnádra vándorolnak, fontos, hogy hetente legalább egyszer kimosd a huzatot, különben alvás közben eltömődhetnek a pórusaid és pattanások jelenhetnek meg az arcodon.

A stresszfaktor

Arra ébredtél, hogy megjelent pár új pattanás az arcodon? Tudjuk, milyen bosszantó érzés ez, mégis azt tanácsoljuk, hogy ne idegeskedj: hiszen ahogyan említettük, a kortizol, vagyis a stresszhormon túltermelődése miatt a faggyútermelés is fokozódik, ami eltömítheti a pórusaidat. Iktass be a napjaidba legalább fél órányi stresszmentesítő programot: jógázz, meditálj, vagy olvass pár oldalt az aktuális könyvedből.

Hidratálni kötelező!

Nemcsak az alvás, hanem a vízhiány is fokozott faggyútermeléssel és eltömődött pórusokkal járhat, szóval ne felejtkezz el a hidratálásról – az alkohol, illetve a koffeinfogyasztásodat pedig érdemes csökkentened. Szerezz be egy menő kulacsot és állíts be emlékeztetőt a telefonodon, ami óránként figyelmeztet arra, hogy igyál meg egy pohár vizet.

Az étrend-kisokos

Éjszakánként legalább nyolc órát alszol, rendszeresen kimosod a párnahuzatodat és sok vizet iszol, mégsem szabadulsz a piros pöttyöktől? Akkor vizsgáld felül az étrendedet is: a zsíros ételek, a tejtermékek és a csokoládé súlyosbíthatja a pattanás-problémádat. Fogyassz több zöldséget és gyümölcsöt a bőröd szépségének érdekében!

A kevesebb több

Ha túl sok terméket próbálsz bevetni egyszerre a pattanások ellen, akár ronthatsz is a helyzeten: a bőrödet ugyanis nem túlápolni kell, hanem megtanítani a megfelelő működésre. A BIODERMA Sébium termékcsaládja olyan arctisztító- és arcápolási termékeket tartalmaz, amelyeket bőrgyógyászok ajánlanak: arctisztítókat kombinált, zsíros bőrre, bőrhibákat vagy foltokat korrigáló krémeket, és egyéb hidratáló készítményeket a pattanásokra hajlamos bőr igényeire fejlesztve.

A Sébium Kerato+ gél például nyolc órán át hidratál, célzottan veszi kezelésbe a pattanásokat, mitesszereket, illetve a maradványtüneteket, azaz a foltokat és a hegeket is. A kollekció legújabb darabja pedig a Sébium szérum, amely nem csak a látható tünetekre, hanem a kiváltó okokra is hat. Hialuronsav tartalma révén hidratál és megelőzi az öregedés első jeleit, miközben a bőr egyéb szükségleteire is választ ad: megoldást jelent a bőrhibákra és a pattanásos bőrre.

