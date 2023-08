A Szívek szállodája Rory Gilmore-ja sehová sem indult el könyv nélkül – még a randijaira sem, az Oscar-díjas színésznő, Reese Witherspoon azaz Doktor Szöszi személyesen pedig 2017 óta együtt olvas a világgal, hiszen a Reese’s Book Club elnevezésű könyvklubjával hónapról hónapra újabb izgalmas (és főként a nőket középpontba helyező) köteteket ajánl a követőinek. Az olvasás azonban nemcsak szórakoztató hobby, ami kikapcsol a mindennapok rohanásából, hanem az önfejlesztésben is a hasznodra válhat, ráadásul a szakemberek azt mondják, akár már 20 perc alatt megérezhetjük a jótékony hatásait. Vagyis kevesebb mint fél óra alatt megváltoztatod az életedet, ám ha teheted, időzítsd az olvasást az esti órákra, mert ez az egyik legideálisabb napszak ahhoz, hogy a kezedbe vegyél egy izgalmas regényt.

Szép álmokat!

Képzeld, ha lefekvés után a kedvenc sorozatod új része helyett inkább húsz percig olvasol, akkor a kutatások szerint gyorsabban álomba merülhetsz, és jóval pihentetőbb éjszakára számíthatsz. Mindez létfontosságú, hiszen az alvásminőség nemcsak a fizikai, hanem a szellemi egészségedet is befolyásolja: ha csak forgolódsz az ágyban, esetleg többször felriadsz hajnalban, az negatív hatással lehet az általános jóllétedre, elhízáshoz, szívproblémákhoz, figyelemhiányhoz vagy akár depresszióhoz is vezethet.

Viszlát stressz!

A kutatások egyébként azt is bebizonyították, hogy mindössze 6 perc olvasással akár 68 százalékkal csökkenthet az ember stressz-szintje, enyhítheted vele a szorongásodat, ami hosszútávon elképesztően káros lehet az életünkre. Gondolj csak bele, akkor 20 perc alatt már tényleg hatalmas változást érhetsz el! Az olvasás tehát a kardiózáshoz hasonlóan egy fantasztikus edzés, csak a fizikai egészséged helyett a mentálisat erősíted vele! Sőt, a szellemi hanyatlást is lassíthatja idősebb korban: tudományosan igazolt tény, hogy az Alzheimer-kór és a demencia kialakulása is elkerülhető vagy legalábbis késleltethető vele.

Helló empátia!

Tudtad, hogy a vérbeli könyvmolyok magasabb fokú empátiával és érzelmi intelligenciával rendelkeznek? A magyarázat pedig igencsak egyszerű: a különböző élettörténetek és mások érzéseinek, továbbá gondolatainak megismerése által könnyebben megérthetünk másokat a való életben is. Éppen ezért bármilyenek is az olvasási szokásaink, fontos, hogy szánjunk naponta legalább fél órát arra, hogy belemerüljünk egy izgalmas műbe. Erről szól a Libri Magazin podcast-műsora is, ahol könyveken keresztül közelítenek meg érdekes és fontos témákat, hogy az olvasás minél többek számára váljon a mindennapi rutin szerves részévé.

Ajánlhatunk pár könnyed könyvet az elalváshoz?

Galéria / 5 kép Könyvajánló Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria