13 könyv, amit Reese Witherspoon szerint egyszer mindenkinek el kellene olvasnia

Reese Witherspoon 14 éves volt, amikor megkapta első szerepét az 1991-ben bemutatott Holdember című filmben. Az azóta eltelt 32 évben megannyi alkotásban mutatta meg különleges tehetségét, és bár a színjátszás még mindig kiemelt helyet tölt be az életében, azért a forgatások mellett kellő időt tud szentelni másik nagy szerelmének, az olvasásnak is.

A színésznő 2017-ben indította könyvklubját, és azóta is aktívan népszerűsíti az olvasást különféle könyveket ajánlva, és nem titkolja azt sem, hogy olvasás közben mindig keresi azokat a sztorikat, amiket akár filmre is vihetni saját produkciós cégével, a Hello Sunshine-nel. Reese Witherspoon tehát nemcsak lelkesen falja a könyveket, de szívesen ajánl is a követőinek olyan alkotásokat, amikkel megéri bekuckózni a szabad perceinkben. A május 18-21. közötti JOY-napokon most olcsóbban kedvezményesen szerezheted be a színésznő által ajánlott könyvek közül jó párat. Hogy pontosan milyen kuponok közül válogathatsz és hol szerezheted be a legújabb, kuponos JOY magazint, azt IDE kattintva megtudhatod.

És hogy milyen könyveket ajánl Reese Witherspoon? És hol csaphatsz le kedvezményesen rájuk a JOY-napok során? Galériánkra kattintva megtudhatod!

Galéria / 13 kép 13 könyv, amit Reese Witherspoon szerint kihagyhatatlan Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Reese kedvencei után pedig nézd meg, más hírességek melyik könyvet nevezték meg a kedvencüknek!

Galéria / 8 kép Mit olvasnak ők? Sztárok és kedvenc könyvük Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.