Ha egy babát látsz ezen a képen, rossz hírünk van a mentális egészségeddel kapcsolatban

Az, amit egy fotóra nézve először érzékelünk, sok mindent elárul rólunk, sőt a mentális egészségünkről is.

Csak néhány véletlenszerű foltot látsz a képen, vagy valami határozottan kirajzolódik? Egy épület, egy állat vagy éppen egy gyerek?

Ha képre kattintasz, láthatod, ugyanazt a fotót egy kisbabát ábrázoló kép mellett is. A két képet egymás mellé téve látod a kisbabát a foltos képen is?

Ha a fekete-fehér képen egy babát látsz, akkor rossz híreink vannak a mentális egészségeddel kapcsolatban. Ha látod a babát, az azt jelentheti, hogy hajlamos vagy a hallucinációkra, esetleg pszichózisra.

A kutatók szerint ez a képesség segíthet megmagyarázni, hogy egyes emberek miért hajlamosak a hallucinációkra, amelyek gyakran pszichotikus zavarokkal járnak, és hogy ez egy természetes folyamat, amikor az agy értelmet ad a világnak. A nem létező látomások és hangok úgy jöhetnek létre, hogy az agynak az a szokása, hogy megjósolja, mi várhat rá, kitöltve a valóság hiányzó réseit. Legtöbbünknek előfordult már az enyhe hallucináció, amikor azt hittük, hogy hallunk vagy látunk valamit, ami nincs is ott.

A Cambridge-i Egyetem 2015-ös tanulmányában, amelyet a PNAS folyóiratban publikáltak, a kutatók a következőket írják: "A nem létező dolgok észlelése és az alaptalan, bizarr hiedelmek (hallucinációk, illetve téveszmék) olyan pszichotikus tünetek, amelyek bizonyos szindrómákban fordulnak elő, beleértve az affektív pszichózisokat, a paranoid állapotokat és a skizofréniát. A normális agyműködés jelenlegi modelljei alapján vizsgáltuk a valósággal való kapcsolatvesztés kialakulását. "

A vizsgálatban 18 önkéntes vett részt, akiket korábban pszichózissal diagnosztizáltak, valamint 16 egészséges önkéntes. Mindannyiukat arra kérték, hogy nézzenek kétértelmű, hiányos fekete-fehér képeket (hasonlóan a fenti képhez). A résztvevőket arra kérték, hogy nézzék meg a képeket, és mondják meg, hogy van-e rajtuk ember vagy sem.

Eleinte minden vizsgálati résztvevő kihívásnak találta a feladatot, de aztán egy sor torzítatlan színes képet mutattak nekik, amelyekből a fekete-fehérek származtak. A pszichózis korai jeleivel rendelkező emberek jobban teljesítettek, mint az egészséges kontrollcsoport tagjai.

Ahhoz, hogy értelmet adjunk a környezetünknek, a körülöttünk lévő világról helyes információkat használunk (például azt, hogy hol vagyunk), de amikor ez nem lehetséges, akkor az érzékszerveinkből származó, kissé kétértelmű és hiányos információkat kell megfejtenünk.



A tanulmány egyik kutatója, Dr. Christoph Teufel, a Cardiffi Egyetem pszichológiai karának munkatársa egy interjúban elmondta: "A látás egy konstruktív folyamat - más szóval az agyunk alkotja meg a világot, amit látunk. Kitölti az üres helyeket, figyelmen kívül hagyja azokat a dolgokat, amelyek nem egészen illenek bele, és egy olyan képet tár elénk a világról, amelyet úgy szerkesztettünk és alakítottunk, hogy megfeleljen az elvárásainknak".

"Nagyon hasznos, ha az embernek jósló agya van. Hatékonnyá és ügyessé tesz bennünket abban, hogy koherens képet alkossunk egy kétértelmű és összetett világról. De azt is jelenti, hogy nem állunk messze attól, hogy olyan dolgokat érzékeljünk, amelyek valójában nincsenek is ott, ami a hallucináció definíciója. Valójában az elmúlt években rájöttünk, hogy az ilyen megváltozott észlelési tapasztalatok korántsem korlátozódnak a mentális betegségben szenvedőkre. Ezek viszonylag gyakoriak, enyhébb formában, az egész népesség körében. Sokan közülünk hallanak vagy látnak olyan dolgokat, amelyek nincsenek is ott."

- mondta Paul Fletcher professzor, a Cambridge-i Egyetem Pszichiátriai Tanszékének munkatársa