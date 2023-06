A vérzés menstruáció első napjaiban szokott a legintenzívebb lenni, a vér ilyenkor leginkább élénk piros, de változhat a rózsaszíntől a barnáig vagy akár egészen a feketéig is. Dr. Alex Eskander, a londoni The Gynae Centre magán-nőgyógyászati klinika szakorvosa elmagyarázza, mi utal rendellenességre, mikor érdemes orvoshoz fordulni, és milyen esetben nem kell egyáltalán aggódni.

„A menstruációs vér színe és textúrája számos különböző tényezőtől függ, többek között attól, hogy mennyi idő alatt távozik a vér a szervezetedből, mennyire erős a menstruációd, de a hormonális változások és általános egészségügyi állapotod is befolyásolja. A ciklus során távozó vér mennyisége, színe és állaga utalhat bizonyos betegségekre, miközben teljesen normális, hogy folyamatosan változik a színe" - hívja fel a figyelmet a nőgyógyász szakorvos.

5 ostoba mítosz a menstruációról, amiben sokan még mindig hisznek: ideje beszélnünk róluk 5 ostoba mítosz a menstruációról, amiben sokan még mindig hisznek: ideje beszélnünk róluk 5 ostoba mítosz a menstruációról, amiben sokan még mindig hisznek: ideje beszélnünk róluk

„Ennek egyik oka, hogy a periódus elején és végén, kevesebb vér áramlik a szervekben, ezért több időbe telhet, amíg az elhagyja a szervezetet, ez pedig azzal jár, hogy a vérnek több ideje van oxidálódni, így lesz sötétebb a színe" - magyarázza doktor Eskander, majd részletesen kitér a vér színének jelentésére.

Mit jelent a fekete menstruációs vér?

Bár zavaróan nézhet ki, a fekete menstruációs vér csupán olyan vér, amelynek több időbe telt, hogy távozzon a méhből, és így erősebben oxidálódott. Ez gyakori lehet azoknál a nőknél, akiknek 30 napnál ritkább a menstruációjuk.

Mit jelent az élénkpiros vagy sötét vér?

Az élénkpiros és a sötétpiros vér egyaránt az egészséges menstruációt tükrözik. Ha a vér élénkpiros, akkor frissebb, ez gyakrabban fordul elő a ciklus elején, amikor a vérzés erősebb. A sötétvörös színt szintén a hosszabb ideig tartó eltávozás okozza, tehát több ideje volt a vérnek oxidálódni, így semmi ok az aggodalomra.

Mit jelent a rózsaszínű vér?

Ha rózsaszínes árnyalatú menstruációs vért észlel, az valószínűleg egyszerűen a méhnyakfolyadékkal keveredő vér miatt van, azonban alacsony ösztrogén szintre utalhat, ha a szokásosnál gyengébb erősségű folyás kíséri. Ha hirtelen, nagy mennyiségű rózsaszínű vér folyást tapasztalsz, az viszont akár a vetélés jele is lehet.

Mit jelent a narancssárga vér?

Az élénk narancssárga menstruációs vér általában hüvelyi fertőzés, például szexuális úton terjedő fertőzés, vagy bakteriális fertőzés jele. Szokatlan szag vagy a vér textúrájának megváltozása is kísérheti, így ez esetben érdemes orvoshoz fordulnod a pontos diagnózis és további kezelés céljából.

Micsoda? Endometriózisra is utalhat, ha a következő dolgot tapasztalod menzeszed alatt Micsoda? Endometriózisra is utalhat, ha a következő dolgot tapasztalod menzeszed alatt Micsoda? Endometriózisra is utalhat, ha a következő dolgot tapasztalod menzeszed alatt

Mit jelent a szürke vér?

A szürke árnyalatú vér vagy folyás szintén fertőzést jelezheti, melyek közül a leggyakoribb a bakteriális vaginózis, de ha a szürke folyás textúrája is szokatlan, akkor szintén fennáll a vetélés lehetősége, ezért tanácsos a nőgyógyászodat tárcsázni.

Mit jelent a vizes menstruációs vér?

Néhány esetben teljesen természetes is lehet, például, ha valakinek rendszeresen gyenge a havi menstruációja, azonban ha ez szokatlan tünet, és a hígabb vér mellett vizes folyást is észlelsz, az valamilyen hiánybetegségre is utalhat, sőt, sajnos rosszabb esetben akár a petevezeték daganat, jele is lehet, ha a ciklus közepén tapasztalod.

Mit jelentenek a vérrögök?

A kis vérrögök a menstruáció természetes velejárói, és gyakoriak lehetnek az első napokban, amikor a vérzés erősebb. Ezek akkor keletkeznek, amikor a vér hirtelen összegyűlik és elkezd alvadni. Ha azonban a vérrögök nagyobbak, mint egy kisebb pénzérme, és gyakran kíséri a menstruációdat, akkor az sajnos aggodalomra adhat okot, mivel például olyan betegségre utalhat, mint a mióma, a méhpolip vagy az endometriózis.

Mit jelent a hártyaszerű anyag?

Ha a menstruációs vérében membrán vagy szövetszerű anyag látható, akkor az nem jelent jót, mivel a leggyakoribb okai közé tartoznak a hormonproblémák, a méhen kívüli terhesség és a vetélés is. A méhen kívüli terhesség végzetes lehet, ezért a biztonság kedvéért célszerű minél hamarabb felkeresni a nőgyógyászt.

Összefoglalva dr. Alex Eskander tanácsait, teljesen normális, hogy a menstruációs vér enyhén változik, de ha valami olyasmit veszel észre, ami nem normális számodra, különösen a menstruációs vér színén, vagy állagán tapasztalsz jelentős változást, akkor a legjobb, ha felkeresed az orvosodat.

Íme néhány gyakorlat, ami csökkenheti a menstruációval járó fájdalmat:

Galéria / 5 kép 5 női jóga gyakorlat a menstruációs fájdalmak csökkentésére Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria