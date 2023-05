Azt a világon mindenhol mindenki tökéletesen megérti, milyen nehéz, amikor egy közeli barátunk vagy családtagunk meghal, a társadalom, a környezet empátiával, türelemmel közelít, tisztában vannak azzal, mennyire nehéz érzelem a gyász. De csak ebben az esetben, pedig nem csupán ilyenkor szakadhat a nyakunkba, törhet be a lelkünkbe ez a fajta irtózatos fájdalom.





Fontos tudnod, hogy nem csupán elhunytakat gyászolunk, hanem például a sikertelen szerelmi kapcsolatokat is, a nem viszonzott szerelmeket, de a pszichológia szerint gyászolhatjuk az egykori, fiatalabb testünket is. Ezek azonban nem elfogadottak, az elszenvedőjük valószínűleg semmilyen támogatásban nem reménykedhet a körülötte lévőktől. A gyásznak ezek a fajtái tehát nem csupán mélyen fájdalmasak, de rendkívül magányosak is.

Gyász a halálon túl – A jogfosztott gyász

Ezen a ponton szeretnénk neked bemutatni egy pszichológiai kifejezést, a „jogfosztott gyászt”, ami a fenti jelenséget írja le. Ezt a viselkedéskutató Kenneth Doka vezette be 1989-ben. Ezt a gyásznak minden olyan típusára használta, amely nyilvánosan nem ismert, elismert, támogatott, elfogadott. Ehhez az érzéshez nagyon sokféle élethelyzet vezethet, számtalan oka lehet az ilyen gyászfolyamatoknak.

„A jogfosztott gyász az az érzelmi tapasztalás, amit az illető akkor él át, amikor valami olyan miatt gyászol, amit a társadalom nem érez át, nem ért meg, nem tekint veszteségnek” – magyarázta a Huffington Post-nak Doreen Marshall, aki öngyilkosságmegelőzéssel foglalkozik, mint pszichológus. Hozzátette, a gyásznak nincs lejárati ideje, addig tart, ameddig, nem lehet sürgetni, kikerülni.

Mi okozhat jogfosztott gyászt?

Egy háziállat elvesztése

Egy munka elvesztése

Egy fájdalmas válás vagy szakítás

Terhességgel kapcsolatos események – vetélés, abortusz, halvaszületés

Egy távolabbi ismerős vagy rokon halála

Egy közeli barát, hozzátartozó öngyilkossága

Egy szerető halála (laza viszony)

Pandémiás veszteség (ballagás, diplomaosztó elmaradása)

Egy mentor halála

A lakhatás elvesztése

Egy barát messzire költözése

Miért olyan fájdalmas a jogfosztott gyász?

Az teljesen érthető, hogy vannak olyan életesemények, amelyek nagyon megviselnek bennünket és amelyeken nehéz túljutni, különösen akkor, ha nem lehet beszélni róluk. A veszteség az veszteség, nem számít, hogy milyen formában következett be.

„A jogfosztott gyász két okból nagyon fájdalmas: az első oka az, hogy a veszteség keletkezésekor semmi másod nem marad, csak ez a gyász. Ha valaki meg akar fosztani tőle és nem engedi, hogy érezd, azzal megint elveszi tőled, amit elvesztettél. A második oka, hogy mindegy, elismerik-e a fájdalmad vagy sem, ez nem gyógyítható” - – fejtette ki a lapnak MC McDondalds gyászterapeuta és traumakutató.

A szakértő hozzátette, a legjobb, amit a jogfosztott gyász idején tehetsz magadért, ha elfogadod az érzéseidet és a helyzetedet. Ha valaki nem ért meg, ne hagyd, hogy ez összezavarjon. Klisé, de ilyenkor tényleg azt kell tenned, amit a szíved diktál, légy önazonos. Ha úgy érzed, szükséges, keress szakembert, aki átsegíthet ezen az időszakon. Oszd meg a bánatodat olyanokkal, akikben megbízhatsz, akiket mélyen érző, empatikus lényeknek ismersz.

