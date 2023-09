Miért lesz valaki kényszeres? Ha téged is érint az OCD, ezt teheted ellene

A kényszeresség, vagy más néven obszesszív-kompulzív zavar (OCD) sok embert érint – valójában egyre többet. De miért lesz valaki kényszeres, és mit lehet tenni ellene?

Miért lesz valaki kényszeres?

Mint minden pszichés és mentális zavarnál, az OCD-nél is szerepet játszhatnak a traumák és a stressz. Akár egy gyerekkori rossz élmény, egy baleset - akár szemtanúként is -, de a hosszú ideig tartó stressz is vezethet kényszerességhez. Kutatások kimutatták, hogy a kényszerességre való hajlam genetikailag is örökölhető. Azaz, ha valakinek a családjában már volt olyan, akit érintett a kényszeresség, akkor nagyobb valószínűséggel alakulhat ki nála is. Ezen túlmenően az agy működése is befolyásolja a kényszerességet: bizonyos területek, például az agyalapi mirigy és a prefrontális kéreg működése is hatással lehet arra, hogy kialakul-e az OCD, vagy sem. A gyerekkori tapasztalásaink olyan szempontból is befolyásolhatják az OCD-t, hogy ha például azt tapasztaltuk, hogy bizonyos tevékenységek, mozzanatok ismétlése nyugtatólag hat ránk egy stresszes helyzetben, azt felnőttként is tovább vihetjük. Azaz, ha gyerekként tudtuk azzal csökkenteni a stresszt, hogy elkezdtük pakolgatni a játékainkat, az felnőtt korban takarítás és rendrakási kényszerben is megnyilvánulhat.

Mit tehetünk a kényszeresség ellen?

A kényszeresség esetében sajnos, nincs spanyolviasz, azaz foglalkozni kell a kiváltó okával, ehhez pedig szakember segítségét érdemes igénybe venni. Lehet, hogy mi magunk is rájövünk arra, hogy miért lettünk kényszeresek, de a feldolgozás és a változás egy hosszabb folyamat, amin jó, ha olyasvalaki kísér végig, aki nem laikus.

Ha téged is érint a kényszeresség, fontos, hogy ne hibáztasd magad. Fogadd el, hogy azért alakult ki egy-egy tevékenységgel kapcsolatban a kényszerességed, mert ez volt anno a megküzdési stratégiád a stressz/trauma ellen, így tudat alatt, automatikusan ezt vitted tovább. Próbálj meg megértéssel és elfogadással fordulni magad felé, és légy legfőképp légy türelmes! Keress és próbálj ki stresszkezelési technikákat, amik a későbbiekben hosszú távon is segíthetnek a feszültség enyhítésében. Van, akinek a túrázás jön be, másnak a meditáció, megint másnak egy intenzív edzés, vagy épp a festés. Figyeld meg, neked melyik ad megkönnyebbülést, és tudatosan használd a stresszes helyzetekben!

Jó, ha csatlakozol olyan csoportokhoz, akik szintén OCD-vel élnek, és beszélgettek egymással. Akár online, akár személyesen találkoztok, gyógyító lehet a hasonló emberek társasága, mert átélheted, hogy nem vagy egyedül, és olyan tanácsokat is adhattok egymásnak, amivel segíthetitek a másikat. Nagyon sokat jelenthet még, ha a rendszeresen mozogsz, és a sportot az életed részévé teszed. A sport rengeteget segít a legtöbb pszichés zavar enyhítésében, bizonyítottan enyhíti a stresszt és a szorongást is.

