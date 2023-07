Meghan Markle ismét Diana hercegnét utánozza? Leesik az állad, ha megtudod, mire készül

Ettől függetlenül nemcsak a királyi családdal vívott harcaik és a médiában való öngóljaik kapcsán olvasni róluk, hiszen Meghannek már több éve nagy vágya visszatérni Hollywoodba és folytatni színészi karrierjét. Már több próbálkozása is volt, többek között a Disney Elephant című természetfilmjének narrálása, de a legfrissebb hírek szerint egy nagyobb dobás is kilátásban van, mégpedig az 1992-es klasszikus, a Több mint testőr folytatása.



Érdekesség, hogy annak idején Diana hercegnét kérték fel a szerepre, de ő akkor visszautasította. Természetesen még semmi sincs kőbe vésve, de ha még is tető alá hozzák a produkciót, akkor a Netflix gyártásában kerül rá sor.



Ennek apropóján készültek Meghanról olyan képek, amelyekkel igazi hollywoodi dívává varázsolták. A nem mindennapi fotókat mesterséges intelligenciával készítették, de olyan élethűek és profik lettek, hogy sokan azt hitték már egy film beharangozó promóképeit látják a hercegnéről.

A fotók ugyan nem igaziak, de a pár napja szárnyra kelt hírekkel hamarosan valódi fotók is készülhetnek Meghan új projektje kapcsán.



