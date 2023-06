Nem titkolja tovább a királyi család: megszakítja a kapcsolatot Meghannel és Harryvel

Bár sokáig próbálta a királyi család rendezni a kapcsolatát a hercegi párral, Harry és Meghan megnyilvánulásai végül úgy fest a királyi családot is drasztikus lépésekre kényszerítette. Sokak szerint eddig is azon dolgoztak, hogy egyre kevesebb kapcsolatuk legyen Harryvel, de most már titkolni sem akarják, hogy teljesen elhatárolódtak tőle és feleségétől, Meghantől.

Erre pedig igencsak nyilvánvaló jel, hogy Károly király saját születésnapi ünnepségére sem hívta meg másodszülött fiát, holott Harryt soha nem zárták ki eddig egy fontos rendezvényről sem.

Attól tartok, ez a kapcsolatok jelenlegi állapotát tükrözi. - mondta egy forrás egy külföldi lapnak.

Ez többek között Harry és Meghan botrányos interjúja, illetve Netflixes dokumentumfilmje miatt alakult így, amelyben a herceg saját családja ellen fordulva nyilatkozott dolgokat.

Az idei születésnapi felvonulás azért is fontos, mert Károly most először fogja királyként ünnepelni szülinapját. A Trooping of the Colour néven ismert ünnepélyes eseményen több mint 1400 felvonuló katona, 200 ló és 400 zenész majd vesz részt.

