Mi jön még? Harry herceg elismerte hűtlenségét

Harry herceg úgy döntött a sarkára áll és revansot vesz a brit bulvármédián. A hercegben érthető módon rengeteg rossz érzés van a médiával kapcsolatban, hiszen édesanyja, Diana hercegné életét is megkeserítették a paparazzik, majd a tragikus kimenetelű autóbalesetben is szerepet játszottak.

Harry herceg felesége, Meghan Markle is szenvedett a brit bulvármédia miatt, hiszen folyamatosan lázadóként, fekete bárányként próbálták beállítani, bármit is tett. Harry viszont most önmagáért áll ki a bíróságon, hiszen tini és fiatal felnőtt korában a színfalak mögött az ő életét is megkeserítették, sőt állítása szerint a valótlan pletykák híresztelésén túl illegális módszerekkel szereztek róla információkat.

Harry arról is beszélt az tárgyaláson, hogy a pletykák hatására sokáig ő maga is kételkedett benne, hogy Károly király az igazi apja, és a magánéletében is súlyos károkat okoztak a rosszindulatú vádak.

A tárgyaláson Harry herceg exe, Chelsy Davy is szóba került, akivel Harry hét évig randizott 2004 és 2011 között és sokan biztosra vették, hogy ő lesz a felesége. A herceg most elmesélte, hogy a sajtó volt a hibás azért, hogy megromlott a kapcsolatuk és nem tudták helyrehozni. Elmondása szerint Chelsy sem bírta azt a nyomást, ami rá nehezedett, Harry pedig akkor még nem tudott volna függetlenedni a királyi családtól, ezért a kapcsolatuk halálra volt ítélve.

Harry úgy fogalmazott, hogy éretlenül, meggondolatlanul viselkedett a kapcsolatban, ezzel utalva arra, hogy hűtlen volt.

Egy csomó ostoba döntést hoztam, és mivel reflektorfényben élem az életemet, ezt sokszor kihasználták. - részletezte Harry

Kiderült, itt éppen arra az esetre gondolt, amikor barátnője Chelsy elutazott, a bulvármédia pedig kiszivárogtatta, hogy ő mindeközben egy barna hajú nővel látták flörtölni.

