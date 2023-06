Meghan Markle és Harry herceg kapcsolata az első pillanattól kezdve foglalkoztatja a világot, hiszen egyértelmű volt, hogy ez a szerelem történelmet ír. Talán éppen ezért rögtön a média kereszttüzében találták magukat és azóta sem könnyítette meg az életüket a nyilvánosság.

A színésznőből lett hercegnével kapcsolatban sokan úgy gondolták, hogy ez a házasság modernizálni fogja a brit királyi családot, és új lendületet ad a hagyományos intézménynek. A kapcsolatukat fürkészők két táborra szakadtak a rajongókra, akik csodálják Meghant és igazi tündérmesének tartják a kapcsolatukat, valamint azokra, akik szerint Meghan egy nárcisztikus jellem, aki tönkretette Harry kapcsolatát a családjával.

Nem csoda, hogy a sajtóban megjelent cikkek és pletykák megterhelték a párt, hiszen folyamatosan kritikát fogalmaztak meg velük kapcsolatban. Meghan Markle, aki maga is tapasztalta a média kegyetlenségét, nyíltan beszélt az érzelmi terhelésről és a mentális egészségére gyakorolt hatásáról.

A nyomás hatására és a mentális egészségük védelme érdekében Meghan és Harry herceg 2020-ban bejelentették, hogy visszavonulnak a brit királyi család kötelezettségeiktől. És el is költöztek az Egyesült Királyságból Kanadába, majd később Kaliforniába. Ezzel a lépéssel függetlenedtek a királyi családtól. Saját életüket akarták élni, távol a média intenzív nyomásától.

Teljesen érthető volt vágyuk, hogy gyermekeik már ne a kamerák kereszttüzében nőjenek fel, mégis az utóbbi időben sok olyan megnyilvánulásuk volt, ami arra utalt, mégsem szeretnének a háttérbe húzódni.

Dokumentumfilmet készítettek, majd Harry herceg megírta életének történetét a Tartalék című könyvben, amiben sokak szerint túl őszinte volt. Éppen ezért nehéz volt eldönteni, hogy vágynak-e a figyelemre vagy sem, de amit eddig biztosnak hittünk az az, hogy rajonganak egymásért.

Meghant és Harry-t még néhány héttel ezelőtt is romantikus vacsorán csípték el a paparazzik, és tényleg semmi nem utalt arra, hogy probléma lenne a kapcsolatukkal.

Éppen ezért is sokkolta az internetet a hír, miszerint Harry herceg válni szeretne és erre számtalan bizonyíték van. A bizonyítékokat pedig nem más, mint Lady C szolgáltatta, akit a valódi Gossip Girl-ként tartanak számon, hiszen számos pletykát szivárogtatott már ki a királyi családról az évek során, forrásait pedig sosem buktatta le!

Lady C állítja, Harry herceg több válóperes ügyvédet is megkeresett az elmúlt hónapban és keresi a kiutat a házasságából. Helyzetét nehezíti, hogy mindenképp gyermekei közelében szeretne maradni, ezért próbál békés úton elválni feleségétől.

Az informátor szerint azt is többen megerősítették, hogy Harry herceg egy hotelben és egy apartmanban is sokszor megfordul egyedül. Lady C forrásai szerint Harry herceg napokra, sokszor hetekre elvonul ezekre a helyekre, hogy elmeneküljön Meghan elől.

Te mit gondolsz? Kamu az egész. El tudom képzelni, hogy Harry válni akar.

A testbeszéd-szakértő is kielemezte Meghan és Harry viselkedését!

Galéria / 10 kép Testbeszéd-szakértők kielemezték Meghan és Harry fotóit az elmúlt évekből

Láttad Meghan és Harry dokumentumfilmjét? Katt a galériára a ferdítésekért:

Galéria / 4 kép A Meghan & Harry dokumentumfilm-sorozat csúnya ferdítései